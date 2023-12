Sondeo muestra mayoritaria desaprobación en EEUU a la gestión de Biden del conflicto Hamas-Israel

Una mayoría de estadounidenses desaprueba la gestión del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza por parte del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, mostró hoy una encuesta.

El sondeo del diario The New York Times y la universidad privada Siena College, del estado de Nueva York, mostró que un 57% de los consultados desaprueba la forma en que Biden ha manejado el conflicto.

Sólo un 38% dijo confiar más en el actual presidente que en su antecesor, el republicano Donald Trump, para gestionar políticas en Medio Oriente, de acuerdo al sondeo, publicado en The New York Times.

El apoyo a Biden por parte de los sectores progresistas demócratas para las elecciones presidenciales del año próximo cayó dos puntos porcentuales a un 44%, y ahora se sitúa detrás del expresidenteTrump, que suma 46% de apoyo y es el favorito a la nominación republicana.

Este sector es el que más se opone, junto con el segmento juvenil, entre 18 y 29 años, al continuo apoyo y provisión de armas del Gobierno de Biden a Israel para su ofensiva contra Hamas en Gaza, según el sondeo.

La operación israelí ya ha dejado casi 20.000 palestinos muertos, y empezó el 7 de octubre luego de que milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza y mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles. Otras 240 personas fueron secuestradas, incluyendo unos 20 argentinos.

El Gobierno israelí prometió "aniquiliar" a Hamas y liberar a los rehenes, y sus bombardeos y los combates obligaron al 85% de los 2.3 millones de habitantes de Gaza a huir de sus hogares.

Casi la mitad de los muertos palestinos son niños y mujeres.

"No quiero votar por alguien que no tiene los mismos valores que yo, tal como Biden demostró en lo que respecta a Gaza", dijo Colin Lohner, un estudiante de ingeniería de 27 años citado en el sondeo.

El consultado también se preguntó: "¿Voto a Biden o no voto? Es realmente difícil porque, si no voto a Biden, abro la posibilidad de que Trump gane, y eso es algo que realmente no quiero".

Israel y Estados Unidos dicen que detener su ofensiva en este momento sería un regalo para el grupo islamista.

Israel culpa a Hamas de las muertes de civiles y dice que los utiliza como escudos humanos, pero rara vez comenta sobre ataques en particular.

La presión internacional para que Israel detenga su ofensiva sigue en aumento, incluyendo a la que proviene de algunos de sus principales aliados, como Francia, Reino Unido y Alemania, que el fin de semana renovaron pedidos en ese sentido. (Télam)