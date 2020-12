Sputnik V: aclararon 7 dudas clave sobre la aplicación de la vacuna rusa

La farmacéutica que lleva adelante la producción de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 detalló 7 hechos factibles sobre la escala masiva de la vacunación que ya comenzó en Rusia.

Según indicaron a través de las redes sociales, salieron a aclarar estos datos a raíz de la publicación de "muchos artículos mal informados que han estado apareciendo en los medios de comunicación desde el inicio de la vacunación masiva", indicaron.

En primer lugar, señalaron que actualmente sólo hay 4 vacunas en el mundo que publicaron resultados de fase 3: Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. Respecto a la rusa, resaltaron que ésta tiene importantes ventajas en Seguridad, Eficacia, Precio y Logística.

En segundo lugar, subrayaron que hasta ahora, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos son los únicos tres países del mundo que vacunan a las personas fuera de los ensayos clínicos.

Como tercer punto, el laboratorio destacó que la eficacia de la Sputnik V superó el 91,4% según la segunda revisión de datos provisional de 18.794 voluntarios. Además, más de 100.000 personas ya han sido vacunadas fuera de los ensayos clínicos en Rusia, y más de 2 millones serán vacunadas en diciembre, indicaron.

En cuarto lugar, agregaron que "otros países siguen el enfoque ruso después de las críticas iniciales: Reino Unido registró la vacuna Pfizer antes de la publicación de los resultados de la Fase 3. Es probable que EE. UU. haga lo mismo", apuntaron y añadieron que estos países "utilizarán la autorización de uso de emergencia para registrar vacunas antes de que los ensayos de fase 3 estén completamente completos".

Respecto a Sputnik V, señalaron en quinto lugar que "se ha demostrado que la vacuna es segura a largo plazo en 250 estudios clínicos durante décadas. No se han realizado estudios a largo plazo sobre la seguridad de enfoques novedosos como el ARNm y el adenovirus de chimpancé".

En este sentido, detallaron que el núcleo de la vacuna rusa tiene la ventaja del uso de dos vectores adenovirales diferentes para dos inyecciones. "Las vacunas que usan el mismo mecanismo de administración dos veces hacen que la segunda inyección sea menos efectiva debido a la inmunidad a la primera", especificaron.

[7/7] Despite some ill-conceived attempts to undermine the vaccine due to competition and geopolitics, #SputnikV is confidently making its way to Latin America, Middle East, Asia, Africa, and other regions as many people see through the information lobbying. pic.twitter.com/JWXsKo74t4

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 7, 2020