Suben a 10 los muertos por un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Odesa

Una mujer y un bebé fueron hallados muertos bajo los escombros de un edificio destruido hace dos días por un dron ruso en la sureña ciudad ucraniana de Odesa, con lo que el balance total de fallecidos se elevó a 10, informaron hoy autoridades.

El ataque, que se produjo la noche del viernes al sábado, alcanzó un edificio de nueve plantas en esta ciudad portuaria del mar Negro que ya ha sufrido varios bombardeos en más de dos años de guerra pero no una ofensiva terrestre.

El más reciente bombardeo causó la muerte de 10 personas, entre ellas la de una mujer y un bebé de ocho meses "hallado al lado" de ella, indicó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Un anterior balance daba cuenta de ocho fallecidos.

Los servicios de emergencia ucranianos confirmaron el balance de 10 muertos y precisaron que el bebé tenía ocho meses.

La madre y el recién nacido "fueron encontrados abrazados el uno contra el otro", informaron en Telegram.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fustigó ayer el "terror" ruso que busca "exclusivamente destruir vidas" y reclamó a sus aliados occidentales más sistemas de defensa antiaérea, aviones de combate y municiones.

En Rusia, en tanto, el Ministerio de Defensa informó que las defensas aéreas destruyeron en las últimas 24 horas casi 180 aviones no tripulados de las fuerzas ucranianas, incluyendo 40 lanzados contra la península de Crimea.

"Esta noche se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando 38 vehículos aéreos no tripulados del tipo de aviones contra objetivos de la península de Crimea", dijo el ministerio en un comunicado.

"Todos los vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea", agregó la nota, informó la agencia de noticias rusa TASS.

Previamente, autoridades locales de la península ucraniana, que Rusia se anexionó en 2014, habían constatado explosiones alrededor de Feodosia, una ciudad costera en el sureste de Crimea.

Tras los derribos, las autoridades rusas cerraron temporalmente al tráfico rodado el puente de Crimea que cruza el estrecho de Kerch y se encuentra a unos 110 kilómetros al este de Feodosia.

Poco después, el Ministerio de Defensa informó de la destrucción de otros 143 drones ucranianos en varios ataques efectuados por fuerzas rusas contra galpones y arsenales en las provincias ucranianas de Sumy y Jarkov, en el noreste, y Jerson, en el sur. (Télam)