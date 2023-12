Suecia acusa a Irán de vetar su presencia en juicio a diplomático sueco encarcelado

Suecia pidió hoy explicaciones al Gobierno iraní luego de afirmar que un representante de su embajada en Teherán no fue autorizado a presenciar el inicio del juicio al diplomático sueco de la Unión Europea (UE) Johan Floderus, que está preso en Irán acusado de conspirar con Israel.

"Vale la pena repetir una vez más que consideramos todas las acusaciones completamente infundadas e incorrectas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, a la cadena de televisión sueca SVT.

Preguntado ante un posible intercambio de presos con Irán, Billstrom dejó claro que no discutirá "ninguna cuestión hipotética" al respecto.

"Lo importante en esta situación es proteger los intereses de Johan Floderus", zanjó.

Un juez de Teherán acusó formalmente ayer a Floderus, de 33 años, de conspirar contra la seguridad iraní, de cooperar con los servicios de espionaje israelí y de "corrupción en la tierra", informó la prensa estatal.

El inicio del juicio llegó 20 meses después de que Floderis fuera detenido, en abril de 2022, en el aeropuerto de Teherán cuando regresaba de unas vacaciones a Bélgica. Desde entonces está preso en la cárcel de Evin, en la capital iraní.

La prensa estatal iraní dijo que ayer compareció ante jueces en la prisión, acompañado por sus abogados y un intérprete, y, según Suecia, sin presencia de personal de la embajada sueca.

La acusación de "corrupción en la tierra", es decir, de propagación general de la corrupción, es uno de los cargos penales más graves en la jurisdicción de Irán, y puede ser castigado con la pena de muerte.

Los jueces no informaron aún de la fecha de la próxima audiencia judicial de Floderus.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió el domingo a las autoridades iraníes que le liberen "inmediatamente".

"No hay absolutamente ningún motivo para mantener detenido a Johan Floderus", indicó, informó la agencia de noticias Europa Press.

Las relaciones entre Irán y Suecia se tensaron en julio de 2022, cuando un tribunal sueco condenó a cadena perpetua a un exfuncionario iraní por su papel en la ejecución masiva y tortura de opositores en 1988 en una cárcel de la ciudad de Karaj, cerca de la capital iraní.

El condenado, Hamid Nuri, fue arrestado en el país europeo en noviembre de 2019, y en 2021 se abrió un juicio contra él por su papel en la matanza de miles de personas en la prisión.

El proceso fue duramente criticado por Irán.

(Télam)