Suecia afirma que Turquía se comprometió a aprobar su adhesión a la OTAN

El ministro de Relaciones Exteriores sueco, Tobias Billstromm, aseguró hoy que Turquía aprobaría en algunas semanas la adhesión de su país a la OTAN.

"Tuve una reunión bilateral con mi colega, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, donde me dijo que esperaba que la ratificación se produjera en unas semanas", dijo Billstrom a periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas.

"Esperamos que esto se complete. No se propusieron nuevas condiciones en esta conversación, no hubo nuevas demandas por parte del gobierno turco", añadió.

Billstrom expresó que Hungría, el otro país que mantiene frenado el ingreso de Suecia en la OTAN, había reiterado su compromiso de no ser el último país en ratificar la membresía sueca.

"Eso significa que está más en manos de Turquía, quizás, que de Hungría", expuso, informó la agencia de noticias AFP.

Turquía y Hungría son los únicos miembros de la alianza militar transatlántica que aún no han ratificado la candidatura de Suecia, más de 18 meses después de que solicitara formalmente su membresía.

El Parlamento turco comenzó este mes el debate sobre la solicitud de Suecia para unirse, después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó formalmente el proceso tras un acuerdo en una cumbre de la OTAN en julio.

Los otros 29 aliados del bloque fuera de Turquía y Hungría esperaban dar la bienvenida formal a Suecia en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que se realiza desde ayer en Bruselas.

El proceso, sin embargo, sigue estancado en una comisión del Parlamento turco.

Suecia y Finlandia abandonaron sus tradicionales políticas de no alineamiento y solicitaron unirse al organismo liderado por Estados Unidos tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN en abril de este año.

Los miembros de la OTAN han aumentado la presión sobre Turquía, al punto que Francia consideró que por las demoras en decidir sobre Suecia la credibilidad de la alianza estaba "en juego". (Télam)