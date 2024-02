Suecia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por casi 700 millones de dólares

Suecia anunció hoy un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 682 millones de dólares, para hacer frente a Rusia a cuatro días de cumplirse el segundo aniversario del inicio de la guerra.

La mayor parte de esa ayuda de 7.100 millones de coronas suecas consiste en municiones de artillería, buques de guerra, armas submarinas -minas y torpedos-, misiles antitanque, granadas y sistemas de defensa antiaérea, detalló la agencia de noticias AFP.

Se trata "del mayor paquete " de ayuda militar a la exrepública soviética que, según Estocolmo, "satisface algunas de las necesidades más acuciantes" de Kiev.

También es el decimoquinto acordado por el país nórdico desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 2022.

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, señaló a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X que el monto anunciado hoy "eleva el valor combinado de la asistencia militar a Ucrania a los 30.000 millones de coronas".

Asimismo, detalló que "Suecia donará más munición de artillería, sistemas de defensa aérea RBS70, misiles anticarro, granadas de mano y lanzagranadas Carl Gustaf", al tiempo que ha especificado que "también donará suministros médicos y ayuda económica en fondos para la compra de más armas para Ucrania".

"Suecia apoyará también a Ucrania con 10 embarcaciones de combate, 20 embarcaciones y armas submarinas", adelantó Jonson.

El responsable de la cartera de Defensa del país nórdico agregó que "con estas donaciones, Suecia se sumará además a la coalición marítima", tras hacer lo propio con las coaliciones de drones, desminado, fuerza aérea y blindaje.

En este sentido, aseguró que Estocolmo "se centrará más en las donaciones ante la escasez en los stocks militares globales".

Por último, especificó que el paquete incluye mil millones de coronas para la entrega conjunta por parte de Suecia y Dinamarca de vehículos blindados ligeros CV90".

"Esto significa que Suecia y Dinamarca invertirán conjuntamente 4.000 millones de coronas para este objetivo", reseñó.

"El apoyo continuado es crucial para la seguridad de Ucrania y Suecia", señaló Jonson.

El ministro sueco insistió en que "la guerra de Rusia contra Ucrania es también una guerra contra el orden basado en normas", informó la agencia de noticias Europa Press.

"Ucrania no solo está defendiendo su propia libertad, sino la de toda Europa. Suecia estará junto a Ucrania mientras sea necesario. No puede permitirse que Rusia gane esta guerra", remarcó el ministro de Defensa sueco.

"La razón por la que seguimos apoyando a Ucrania es una cuestión de humanidad y decencia. Rusia desató una guerra ilegal, no provocada e indefendible", declaró en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Pal Jonson.

"La situación en Ucrania es difícil", agregó el ministro sueco de Defensa, que promete mantener esta ayuda el tiempo que sea necesario. (Télam)