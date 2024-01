Sullivan dijo que EEUU confía en la paz entre palestinos e israelíes "en el corto plazo"

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, se declaró hoy confiado en que se pueda lograr la paz entre israelíes y palestinos "en un corto plazo", al hablar ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"Las piezas están ahí para unirse y para lograr este resultado y no dentro de años, sino en el corto plazo, si todos nos unimos y tomamos decisiones sabias y atrevidas para alcanzar ese rumbo", expresó el funcionario en su discurso en Davos.

Agregó que "es el único camino que proporcionará paz y seguridad" en la región.

"De esta manera se podría alcanzar un futuro en el que Gaza nunca vuelva a ser utilizada como plataforma para el terrorismo y un futuro para que los israelíes y árabes puedan vivir en paz, para que los palestinos tengan un Estado propio y la seguridad de Israel esté garantizada", expuso.

Asimismo, sostuvo que, aunque Israel enfrenta una "amenaza terrorista", ello no minimiza su "responsabilidad de llevar a cabo sus operaciones sin despreciar el derecho internacional y obedeciendo a un derecho moral y estratégico de distinguir entre terroristas y civiles inocentes".

Sullivan destacó además el compromiso de Estados Unidos para impulsar la liberación de los rehenes retenidos por el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza y aseguró que trabajarán para asegurar la ayuda humanitaria al pueblo palestino.

Por otro lado, defendió que los bombardeos liderados por Washington contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el mar Rojo contaron con una "coordinación extensa" con otros socios internacionales.

"No estamos buscando un conflicto regional, ni mucho menos, sino una combinación de disuasión constante y diplomacia firme: buscamos detener la propagación del conflicto y crear las condiciones para una reducción de las tensiones", concluyó Sullivan, citado por la agencia de noticias Europa Press. (Télam)