Sunak anuncia más ayuda para combatir nivel récord de antisemitismo y proteger a comunidades judías

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció una ampliación de 72 millones de libras esterlinas (91 millones de dólares) al paquete de medidas para reforzar la seguridad en escuelas, sinagogas y otros centros comunitarios judíos en respuesta a los niveles récord de antisemitismo actuales, a los que consideró como "absolutamente repugnantes".

La medida responde a un incremento del 147% en incidentes antisemitas en 2023, con un pico tras el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Sunak condenó enérgicamente estos actos de odio en un discurso reciente, destacando que el antisemitismo amenaza el tejido de la nación británica.

Además, el ministro del Interior, James Cleverly, afirmó que este financiamiento brindará a las comunidades judías mayor seguridad y confianza.

El Gobierno también está tomando medidas para proteger a los parlamentarios y ha asignado fondos adicionales para la seguridad de mezquitas y escuelas de fe musulmana, reafirmando su condena al odio antimusulmán y asegurando que los responsables enfrenten la justicia.

"Es impactante y erróneo el prejuicio, el racismo que hemos visto en los últimos meses. Ese ataque de Hamas del 7 de octubre fue el acto de terrorismo más abominable contra Israel que cualquiera de nosotros haya conocido. Y ha sido seguido por niveles récord de antisemitismo en este país que son absolutamente repugnantes", resaltó el primer ministro durante una cena anual de una organización benéfica en Londres.

"No dejen que nadie intente decirles que esto es sólo una reacción a la respuesta del gobierno israelí, por más inaceptable que sea. El total semanal más alto de incidentes antisemitas se produjo antes de que Israel respondiera. Es odio puro y simple", afirmó.

Sunak dijo que que cuando los niños judíos esconden sus uniformes escolares, los estudiantes judíos enfrentan acoso en los campus, los certificados de nacimiento de los niños judíos están siendo desfigurados y las familias judías se sienten incapaces de ingresar al centro de nuestra capital durante el fin de semana, todo el tejido de nuestra nación está bajo amenaza".

Mientras tanto, el Gobierno está contemplando endurecer las regulaciones que rigen las protestas.

La medida incluiría un requisito para que los manifestantes notifiquen a la policía con mayor antelación antes de llevar a cabo grandes manifestaciones.

Esta propuesta se produce en respuesta a las protestas que han surgido en varias ciudades importantes del país, exigiendo un alto al fuego en Gaza, donde la ofensiva militar israelí ha cobrado más de 30.000 vidas, según datos de Hamas.

Las manifestaciones están caracterizadas por el despliegue de pancartas y canto con frases consideradas antisemitas, y llamados a la destrucción del Estado de Israel.

Entre el 7 de octubre -día del inicio de la guerra- y el 10 de diciembre del año pasado, la Policía respondió a más de 900 manifestaciones en todo el país, con la Policía Metropolitana gastando 18,9 millones de libras esterlinas en manejar las protestas.

Cleverly hizo un llamado a los manifestantes propalestinos para que cesen sus actividades, argumentando que ya han dejado clara su posición y que las constantes concentraciones ejercen una "enorme presión" sobre los recursos policiales.

E príncipe William de Inglaterra manifestó hoy que él y su esposa están muy preocupados por el incremento de actos antisemitas en el país.

Durante una visita a la sinagoga Western Marble Arch en Londres, el príncipe de Gales se reunió con jóvenes embajadores de la Fundación Holocaust Educational, marcando su primer compromiso público después de retirarse de un servicio conmemorativo debido a un asunto personal.

"El antisemitismo no tiene lugar en la sociedad. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Tanto Catherine como yo estamos extremadamente preocupados por el aumento del antisemitismo. Lamento mucho que todos ustedes tengan que experimentar eso", dijo el príncipe heredero. (Télam)