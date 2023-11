Sunak celebra primera reunión con Gabinete renovado y el regreso de David Cameron a la política

El primer ministro británico, Rishi Sunak, celebró hoy la primera reunión tras la reforma integral de su Gabinete, marcada por el sorpresivo regreso del expremier David Cameron al Gobierno como ministro de Relaciones Exteriores y el reemplazo de Suella Braverman, quien fue destituida como ministra del Interior y sustituida por James Cleverly.

Cameron, ahora miembro de la Cámara de los Lores, regresó a la política activa después de haber estado fuera del Parlamento desde su renuncia como primer ministro en 2016, tras perder el referendo que posibilitó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En el encuentro, Sunak describió su Gabinete como un "equipo fuerte y unido", según dijo el portavoz del primer ministro a los medios británicos.

El líder enfatizó las prioridades del Gobierno, enfocadas en reducir a la mitad la inflación, impulsar el crecimiento económico, reducir la deuda, recortar las listas de espera en el sistema público de salud y detener la inmigración ilegal.

En este último punto, el Gobierno está esperando la decisión del Tribunal Supremo sobre la política migratoria que acordó el Gobierno de enviar los inmigrantes irregulares a Ruanda.

"Antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asociación migratoria de Ruanda mañana, el primer ministro destacó los importantes avances realizados por el Gobierno para detener los barcos", señaló el portavoz oficial.

Cleverly, como nuevo ministro del Interior, presentó al Gabinete los "posibles escenarios" que podrían surgir con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la política de deportación del gobierno hacia Ruanda.

El portavoz del primer ministro también confirmó que el plan de Braverman de prohibir que las organizaciones benéficas entreguen tiendas de campaña a personas sin hogar no se incluirá en el proyecto de ley de justicia penal, en contra de lo que se había especulado anteriormente.

Esta decisión parece haber sido un factor clave en la destitución de Braverman, más que la disputa sobre un artículo crítico hacia la Policía Metropolitana (Met) por no prohibir una marcha a favor de Palestina que hubo en Londres el sábado pasado.

La reorganización del Gabinete de Sunak, con la inclusión de Cameron y la salida de Braverman, generó diversas reacciones entre los miembros del Partido Conservador, reflejando tanto apoyos como cuestionamientos sobre la idoneidad del regreso de Cameron, dadas las controversias pasadas.

La remodelación, que sorprendió a muchos, plantea además interrogantes sobre la dirección del Gobierno de Sunak y la capacidad de su equipo para enfrentar los retos políticos y sociales actuales.

La diputada Andrea Jenkyns expresó su descontento al presentar una carta de censura contra el primer ministro, al apuntar al despido de Braverman.

Sin embargo, para que el liderazgo de Sunak se vea realmente amenazado, serían necesarias 53 cartas de este tipo.

Por otro lado, el ex ministro conservador Jacob Rees-Mogg expresó su preocupación de que los conservadores "estén en peligro de perder votos frente a esta reforma".

Mientras que Rachel Reeves, del opositor Partido Laborista, manifestó sus dudas sobre cómo este cambio beneficiará a los votantes en su vida cotidiana: "Se preguntarán cómo el regreso de Cameron al Gobierno les ayudará a pagar su compra semanal".

Además, señaló que los conservadores estaban "sin ideas" y no podían ofrecer "el cambio que el país está pidiendo a gritos", según recopiló la cadena pública BBC. (Télam)