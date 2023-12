Sunak subraya necesidad de proteger a civiles y reitera reclamo de "un alto el fuego duradero"

El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó hoy su preocupación por el elevado número de víctimas civiles en el conflicto entre Israel y Hamas y reclamó un "alto el fuego duradero" y permitir el acceso humanitario a la Franja de Gaza.

Durante una conferencia de prensa en Escocia, el líder conservador señaló que "están muriendo demasiados civiles en la guerra entre Israel y Hamas. Es evidente que Israel tiene derecho a defenderse de lo que fue un atroz ataque terrorista perpetrado por Hamas, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho humanitario".

El Reino Unido, al igual que Alemania, pasó de buscar una "pausa humanitaria" a un "alto el fuego", y en ese sentido, el primer ministro enfatizó la importancia de una coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.

La crítica al manejo del conflicto por parte de Israel se intensificó hoy cuando la diputada conservadora Alicia Kearns condenó las acciones de Israel, argumentando que el país perdió su autoridad moral y violó el derecho humanitario en Gaza.

Kearns se alineó con las declaraciones del exministro de Defensa, Ben Wallace, quien en un artículo del Daily Telegraph cuestionó la base legal de la acción militar de Israel en Gaza, advirtiendo que las tácticas israelíes podrían estar alimentando el conflicto.

Wallace dijo que Israel está "cometiendo el error de perder su autoridad moral junto con la legal".

Kearns por su parte, abogó por una tregua que conduzca a un alto el fuego duradero, en lugar de centrarse únicamente en la erradicación de Hamas.

"Hamas es una ideología que recluta a sus miembros", afirmó a la BBC, Kearns, quien es también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, David Cameron, pidió también un "alto el fuego sostenido" y advirtió que "demasiados civiles murieron" durante el conflicto.

"Son tiempos duros y peligrosos. Las escenas catastróficas en Oriente Medio tras el brutal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre son un ejemplo de ello. Como padres, nos rompe el corazón ver a tantos niños muertos o heridos. Cada muerte de un inocente a partir del 7 de octubre es una tragedia. Las familias están de luto. Las comunidades están en shock. La región está en crisis", escribió ayer en una columna del Times.

Cameron, en su artículo, junto con su homólogo alemán, expresó su apoyo a un alto el fuego, pero no solo como una medida temporal, sino como un paso hacia una paz duradera.

"Nuestro objetivo no puede ser simplemente poner fin a los combates actuales. Debe ser una paz que dure días, años y generaciones", afirmó.

El Reino Unido y Alemania reconocen la necesidad de más pausas humanitarias para permitir la entrada de ayuda y la liberación de rehenes en Gaza.

Pero Cameron fue claro además en que un alto el fuego general e inmediato, sin abordar las causas subyacentes del conflicto, no sería efectivo.

"Una solución de dos Estados requiere que ambas partes se sientan seguras viviendo una al lado de la otra", agregó.

Mientras tanto, hoy BP, una de las compañías petroleras más grandes del mundo con sede en Reino Unido, suspendió todos sus envíos de petróleo y gas a través del Mar Rojo debido a una serie de ataques a buques por parte de militantes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, provocado una respuesta internacional.

Los hutíes, que apoyan a Hamas en su conflicto con Israel, amenazaron con atacar buques que creen que se dirigen hacia o desde Israel.

Esta decisión se produce tras acciones similares de otras empresas que desviaron sus buques para evitar la región, lo que se espera que resulte en precios más altos y demoras en el comercio.

Las rutas alternativas podrían añadir miles de millas a los viajes marítimos, intensificando las interrupciones. (Télam)