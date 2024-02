Supremo español abre investigación por "terrorismo" contra líder separatista catalán Puigdemont

El Tribunal Supremo español abrió hoy una investigación contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont por el presunto delito de "terrorismo" ligado a acciones llevadas a cabo en 2019 por Tsunami Democràtic, una agrupación que impulsó diversas protestas contra las condenas aplicadas por la justicia a quienes formaron parte del intento secesionista de 2017.

El anuncio se produce cuando el Gobierno español y el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, negocian una ley de amnistía para los separatistas involucrados en el intento de secesión, un compromiso que el presidente Pedro Sánchez adoptó frente a los catalanes para que le brindaran un vital apoyo en el Parlamento para ser nombrado jefe de Gobierno, como efectivamente ocurrió en noviembre pasado.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó "abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar" al expresidente regional catalán y actualmente eurodiputado Carles Puigdemont "por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic", indicó el tribunal en una nota de prensa.

Este movimiento se presentó en las redes sociales el 2 de septiembre de 2019 para impulsar una campaña de movilización basada en la "lucha no violenta" y la "desobediencia civil" para reaccionar a las condenas de prisión de entre 9 y 13 años que el Tribunal Supremo de España aplicó a nueve jefes y jefas de la intentona secesionista.

El Supremo "no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic se incardinan (vinculan) en el delito de terrorismo", subrayó el tribunal, que cita como ejemplo el bloqueo e intento de tomar el aeropuerto de Barcelona en una protesta convocada por esa plataforma, reportaron la agencia de noticias AFP y el diario madrileño El Mundo.

Tsunami Democràtic -de la que formaron parte dirigentes políticos y sociales de diversas ideologías-, tuvo una fuerte presencia en las redes sociales, pero sus iniciativas se trasladaron luego a protestas que derivaron en cortes de ruta o destrozos callejeros en Barcelona.

La posibilidad de que Puigdemont fuera investigado por terrorismo hizo que su partido impidiera la aprobación en primera lectura en el Congreso de la Ley de Amnistía el 30 de enero, porque el proyecto presentado por el Gobierno no incorporaba ese delito.

El partido Socialista del presidente Sánchez y Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña, JxCat) siguen negociando el texto de la ley, que debe ser presentado el 7 de marzo para ser debatido y nuevamente votado por los diputados.

La amnistía para los independentistas, una medida que causa una profunda división en España, fue la exigencia de Junts para dar su indispensable apoyo para que Sánchez fuera reelegido por el Congreso en noviembre pasado.

Puigdemont reside en Bélgica desde fines de 2017 para evadir a la justicia española.

(Télam)