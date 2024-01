Tensión diplomática entre Irán y Pakistán tras el ataque de Teherán

Pakistán llamó hoy a consultas a su embajador en Teherán y advirtió que el representante de Irán en Islamabad “podría no volver por ahora”, tras el bombardeo iraní que dejó ayer dos niños muertos y otros tres heridos.

La cancillería paquistaní dijo en un comunicado que “decidió llamar a consultas a su embajador en Irán” y agregó que “el embajador iraní en Pakistán, que está en la actualidad realizando una visita en Irán, podría no volver por ahora”.

“Hemos decidido además suspender todas las visitas de alto nivel que estaban en marcha o estaban planeadas entre Pakistán e Irán”, agregó el documento, publicado en la web de la cancillería.

La diplomacia paquistaní sostuvo en la nota que el ataque de ayer fue “una violación flagrante de la soberanía de Pakistán por parte de Irán” y “una violación del derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU”.

“Este acto ilegal es completamente inaceptable y no tiene justificación alguna”, por lo que “Pakistán se reserva el derecho de responder ante este acto ilegal”, señaló el texto, y advirtió que “la responsabilidad por las consecuencias recaerá directamente sobre Irán”.

En tanto, el ministro de Defensa de Irán, Mohamed Reza Ashtiani, afirmó hoy que no hay “límites” para las medidas que su país pueda adoptar para “proteger los intereses nacionales”, tras los bombardeos de esta semana a regiones de Irak, Siria y Pakistán.

“No nos fijamos límites para la protección de nuestros intereses nacionales y nuestra población y actuaremos de forma vigorosa”, sostuvo el funcionario, según la agencia de noticias Europa Press.

Irán atacó ayer dos cuarteles del grupo sunnita Jaish al Adl, al que considera “organización terrorista”, en la provincia de Baluchistán, en el sudoeste de Pakistán.

Como producto de los bombardeos murieron dos niños y otros tres resultaron heridos, y los dos cuarteles fueron demolidos por el efecto de los misiles y los drones utilizados, según la agencia de noticias paquistaní Tasnim.

Los ataques de Irán a Pakistán se produjeron horas después de que el canciller iraní, Hosein Amirabdolahian, y el primer ministro interino paquistaní, Anwar ul Haq Kakar, se reunieran en Suiza para abordar la lucha antiterrorista y otros asuntos bilaterales.

Asimismo, también ayer las armadas de Irán y Pakistán habían iniciado maniobras conjuntas en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, incluido el despliegue de buques de guerra con el fin de mejorar su coordinación, según reportaron medios iraníes. (Télam)