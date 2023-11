Tragedia humanitaria pone de relieve fracaso de instituciones globales, dijo Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que la tragedias humanitarias que se registran en el mundo ponen de manifiesto "el fracaso" de las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, y apeló al multilateralismo como forma de solución de controversias en el plano global.

"Es esencial abordar la cuestión de la reforma de la gobernanza global. Las tragedias humanitarias que estamos presenciando ponen de relieve el fracaso de las instituciones internacionales. Al no reflejar la realidad actual, perdieron eficacia y credibilidad", dijo Lula en un discurso por teleconferencia al participar de la cumbre virtual “Voces del Sur Global”, por invitación del primer ministro indio, Narendra Modi.

El mandatario no se refirió a la situación de Israel, país al que acusó esta semana de cometer "actos terroristas" similares a los del movimiento islamista palestino Hamas con el bombardeo continúo contra civiles en la Franja de Gaza.

Lula puso de ejemplo la resolución para crear un corredor humanitario presentada por Brasil en octubre y que fue vetada por Estados Unidos, que tiene ese poder diferenciado por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, en igual condición que Francia, Reino Unido, China y Rusia.

"Necesitamos restaurar la confianza en el multilateralismo. Necesitamos recuperar nuestras mejores tradiciones humanistas. Nada justifica que las principales víctimas de los conflictos sean las mujeres y los niños. Es necesario restablecer la primacía del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, que se aplica por igual a todos, sin doble vara ni medidas unilaterales", aseguró.

Lula defendió el concepto de Sur Global para "reconocer que vemos el mundo desde una perspectiva similar" y convocó a resolver los problemas sociales disminuyendo la inversión en conflictos bélicos.

"Le fallaremos a los millones de personas que pasan hambre en todo el mundo mientras se gastan miles de millones de dólares en guerras. Seremos los más afectados por el cambio climático, aunque históricamente no hemos sido los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Seremos víctimas de una nueva carrera depredadora por los recursos naturales, incluidos minerales críticos, sin la oportunidad de diversificar nuestras bases de producción", alertó.

También advirtió sobre el "impacto de la inteligencia artificial en nuestros puestos de trabajo, sin participar en su regulación" y condenó la "asfixia" que varios países sufren a raíz de "deudas que limitan la capacidad del Estado para promover el desarrollo sostenible".

(Télam)