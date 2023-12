Transición inusual para Arévalo: movidas judiciales en contra, pero respaldo en las calles

(Por Ariel Bargach) El sociólogo Bernardo Arévalo parece encaminado a asumir en dos semanas la presidencia de Guatemala, pero será tras un costoso proceso que lo obligó a desatender lo que debió ser una dedicación plena a la futura gestión y una inédita transición cruzada por movimientos judiciales, innumerables protestas y pronunciamientos, a su favor, de organismos y bloques regionales.

Antes y después de su triunfo en segunda vuelta, Arévalo debió soportar un virtual asedio de parte del Ministerio Público (MP) que le sacó la personería al triunfante Movimiento Semilla, pidió que le quiten la inmunidad que tiene como diputado, cuestionó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y finalmente pidió que se declaren nulos los comicios.

Aunque la fiscal general, Consuelo Porras, declarada "corrupta" por Estados Unidos, explique que el MP solo está cumpliendo su deber de investigar, Arévalo denunció de modo permanente que se orquestaba un golpe de Estado para no dejarlo asumir y culpó de la maniobra a lo que llama "el pacto de corruptos", que se vería afectado por su gestión.

"El 'Pacto de Corruptos' -donde se condensan las fuerzas antidemocráticas- teme perder el monopolio del poder. Sabe que un rayo luminoso de democracia atenta contra la impunidad de su régimen corrupto. Por la experiencia 2015-2019, sabe que un Estado de derecho pleno atenta contra sus privilegios", evaluó, en coincidencia con Arévalo, el excanciller Edgar Gutiérrez.

Analista, asesor en estrategia, responsable del primer diseño y la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Gutiérrez señaló a Télam que "por eso esos sectores han saboteado tan desesperadamente esta transición, como si se tratara de su propia supervivencia".

La última apuesta del MP fue hace dos semanas, cuando consideró que debían anularse los comicios por fallas en las actas, pero el TSE rechazó de inmediato esa chance y declaró "irreversibles" los resultados.

La advertencia, casi inmediata, de parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Mercosur, la OEA y la ONU de que se estaba ante un intento de ruptura del orden constitucional funcionó también como un reaseguro de que Arévalo se pondrá el 14 de enero la banda presidencial.

No alcanzó, siquiera, la afirmación de Porras acerca de que cumpliría su "obligación, le guste a quien le guste, lo acepte quien acepte, no sólo por mandato de ley, sino por mandato del de allá arriba (Dios)".

Se supone que sí seguirá adelante la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en el proceso de afiliaciones de Semilla y en su financiamiento.

Gutiérrez definió a ese "Pacto de corruptos" como "una alianza informal de la nomenclatura política, las elites burocráticas, rancias oligarquías que se mueven en las sombras y grupos del crimen organizado, que poco a poco se hacen dueños de grandes porciones de la economía y el aparato estatal".

En su informe de inicios de diciembre, Acción Ciudadana, la versión local de Transparencia Internacional (TI), advirtió que "en los últimos años el Ministerio Público ha pasado de ser un referente de lucha contra corrupción a ser la institución más cuestionada de Guatemala".

Y agregó: "Ha quedado lejos la idea de que el Ministerio Público sea un referente fundamental en la investigación y sanción de los funcionarios o empleados públicos y particulares que participan de actos corrupción".

En el ranking mundial de corrupción que elabora esta TI, Guatemala ocupa el lugar 30 entre 180 países.

Hace 10 días, Carmen Aída Ibarra, del movimiento civil ProJusticia, le aseguró a la agencia AFP que en el país existe un "entramado de corrupción" del que participan "congresistas, empresarios, alcaldes" y otros funcionarios, en sobornos, asignación de obras públicas "sin probidad" y contratos a sobreprecio.

Creado por intelectuales y universitarios y con un inusual respaldo de las comunidades aborígenes, el Movimiento Semilla y Arévalo hicieron de la lucha anticorrupción una de sus banderas.

El viernes hubo una pequeña muestra de lo que pretende: el equipo de comunicación del futuro presidente informó que nueve países -Estados Unidos, Unión Europea, Suecia, ⁠Alemania, Reino Unido, Canadá, Noruega, Alemania y Suiza- financiaron, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los seis viajes de Arévalo al exterior desde su victoria.

Nacido en 1958 en Montevideo debido al exilio de su padre en Sudamérica y Francia, el mandatario electo es hijo de Juan José Arévalo, el presidente al que le tocó terminar con décadas de dictaduras en 1945.

A Arévalo hijo le tocará poner fin a la serie de gobiernos de centroderecha que se sucedieron desde 2019: los de Otto Pérez Molina (completó el periodo Alejandro Maldonado), Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

"Guatemala se ha plantado ante los ojos del mundo occidental como el terreno donde se disputa abiertamente la democracia, esencialmente, el derecho a ejercer las libertades civiles y políticas que garantiza nuestra Constitución. En pocos lugares están tan nítidamente dibujadas y contrastadas las fuerzas en choque, que es no violento. Aunque los grupos antidemocráticos acuden todo el tiempo a recursos sucios, su favorito es emplear el derecho penal como arma de persecución política y asfixia de la democracia", señaló Gutiérrez.

Consultado sobre la particularidad de esta transición -que se había iniciado con expectativa, por el primer encuentro Arévalo-Giammattei-, el excanciller remarcó que fue así porque "no se trata solo de una transición de gobierno, sino de régimen político en la cual han emergido como actor pleno, con legitimidad incontestable, los pueblos indígenas conducidos por sus autoridades ancestrales".

Para Gutiérrez, "se trata de una transición extensa en la cual se pone a prueba la capacidad del sistema democrático, tal como está diseñado, de abrirse y nutrirse con otras nociones de gobernanza y cosmovisiones, incluyendo la relación de equilibrio entre sociedad y ecosistemas".

Aunque hay cinco meses entre la segunda vuelta y la fecha del recambio de autoridades, el periodo "resultaba pertinente para un partido que sorpresivamente ganó las elecciones", evaluó el analista.

Porque ese tiempo, manifestó, "se pudo haber invertido en terminar de formar a los cuadros y sus equipos que tendrán responsabilidades en la próxima Legislatura y en el Ejecutivo, además de reconfigurar alianzas y programa de gobierno mediante acuerdos con los líderes indígenas y empresarios moderados, que le apuestan a la democracia".

Finalmente, Gutiérrez pronosticó que en enero pueden darse "las últimas patadas de ahogado del 'Pacto de Corruptos'", pero Arévalo finalmente asumirá el segundo domingo de enero "y a partir de entonces se abrirá otro capítulo y nuevos escenarios".

"El desafío es convertir la legitimidad de la que goza en hegemonía de poder, o sea, capacidad de entusiasmo y movilización sostenida de las fuerzas democráticas, pues el 'Pacto de Corruptos' tendrá mayoría simple en el Congreso y muchos recursos para seguir erosionando la democracia, tanto desde el sistema judicial como desde las redes sociales, a través de la desinformación y manipulación", alertó el diplomático.

Y fue todavía más allá sobre la meta de estos grupos: "sueñan con un escenario precoz de 'peruanización', es decir, con el juicio político y el encarcelamiento del presidente". (Télam)