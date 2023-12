Tras fallo del Tribunal Constitucional, volverán a pedir captura de activistas detenidos en 2021

La Fiscalía General de Colombia adelantó hoy que buscará la recaptura de algunos jóvenes que fueron detenidos por su rol en las protestas de 2021 contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque y que habían sido liberados para ser portavoces de la paz, después de que el Tribunal Constitucional (TC) cuestionara algunos puntos de la Ley de Paz Total que impulsó el Ejecutivo.

El fiscal general Francisco Barbosa, crítico del proceso de paz, anunció hoy que se emitirán nuevas órdenes de detención y destacó el fallo del TC.

"Seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía, independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz. Estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron", anunció Barbosa, según medios colombianos.

Aclaró el funcionario judicial que es preciso distinguir entre los portavoces de paz y los gestores, estos últimos una figura jurídica sí amparada por ley.

"No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la Primera Línea de la cárcel", dijo Barbosa sobre el grupo de manifestantes que protagonizó choques con las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2021 contra el gobierno de Duque.

Ayer, el Constitucional rechazó una demanda por irregularidades en la tramitación de esta ley en el Congreso, pero ordenó que se aplicara una serie de modificaciones en relación a la potestad del presidente Gustavo Petro para definir los términos del sometimiento de los grupos armados y bandas criminales.

Hace cerca de un año, el Gobierno anunció la lista de las siete personas que saldrían en libertad para ejercer como portavoces de paz, entre ellos estudiantes, líderes campesinos y de los movimientos indígenas, algunos de los cuales fueron detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2021.

La llamada ley de Paz Total tuvo el voto de casi todas las bancadas del Congreso y se convirtió en política de Estado, pero el TC advirtió que “el presidente y la rama ejecutiva del poder público en general no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial".

La Corte Constitucional estudió el tema a partir de la demanda de un congresista opositor por su supuesta ilegalidad.

“Un año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho; hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana”, precisó Barbosa, según el sitio de la revista Semana.

Para Barbosa, la iniciativa gubernamental “generó insostenibilidad y dudas en la aplicación de la ley, así como de los beneficiarios”.

“Nunca se quiso hacer una diferenciación clara de los grupos armados ilegales que recibirían beneficios. En la bolsa, igualmente, se sumaron grupos delincuenciales comunes y otros, como los de la Primera Línea, que no cuentan con características claras. Por esta razón no dudó en llamar todo esto como un engendro”, sentenció el fiscal. (Télam)