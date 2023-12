Tres jueces electorales abandonan Guatemala tras perder inmunidad

Tres magistrados del ámbito electoral abandonaron hoy Guatemala horas después de que el Congreso les quitó su inmunidad por supuestos actos de corrupción, en una causa paralela a la que lleva la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo, informó una funcionaria gubernamental.

"Los magistrados Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera tienen movimiento migratorio de salida del país", informó la vocera del Instituto Nacional de Migración, Alejandra Mena.

"No nos dieron más detalle. Únicamente me reportaron la salida de territorio guatemalteco", agregó la funcionaria, sin precisar el país al que viajaron ni el medio de transporte utilizado.

La decisión de quitarles el fuero fue aprobada ajustadamente en el Congreso, dominado por el oficialismo, al acoger una recomendación de una comisión especial, por 108 votos a favor -se necesitaban 107- y 26 en contra.

Responsables de la Fiscalía presentaron ante la Corte Suprema la solicitud contra ocho magistrados del TSE por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático de transmisión de resultados electorales.

Sin embargo, cuatro de ellos fueron beneficiados por un amparo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los pasados comicios de mediados de año.

El mandatario electo denuncia que se trata de un intento por impedir que asuma el poder el próximo 14 de enero debido a su promesa de combatir la corrupción en altas esferas que aqueja al país.

Y acusó directamente a la Fiscalía de orquestar un "golpe de Estado".

Durante el gobierno del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, más de 30 jueces, fiscales y periodistas permanecían en el exilio tras escapar de una cruzada emprendida por el Ministerio Público bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, incluida por Estados Unidos en un listado de funcionarios "corruptos".

No hay información sobre la otra jueza que perdió anoche la inmunidad por decisión del Congreso, Irma Palencia, quien era presidenta del TSE durante las dos vueltas de las elecciones ganadas por Arévalo, en junio y agosto pasados, consignó la agencia de noticias AFP.

En noviembre, la Fiscalía también pidió quitarle a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera su inmunidad -que tienen por su condición de electos-, lo que elevó la incertidumbre a semanas de su asunción, programada para el 14 enero próximo

Ahora, este pedido debe ser avalado por la Corte Suprema antes de ser debatido en el Congreso. (Télam)