Tribunal Constitucional de Bolivia anula la reelección indefinida e inhabilita a Morales para 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló en las últimas horas la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita al expresidente Evo Morales de cara a los comicios de 2025, al fallar que un presidente no puede ejercer más de dos mandatos de forma continua o discontinua.

La sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano", fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Concretamente, la sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua.

El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigencia del actual texto constitucional, es decir, desde 2009.

Concretamente, la sentencia impide a Evo Morales ser candidato a presidente en los próximos comicios, tal como lo postula un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Morales, enfrentado con el actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido, ya ejerció durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.

Opositores al exmandatario, como Jeanine Áñez, encarcelada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución vinculados a las acusaciones de golpe de Estado, dijo que el dictamen "pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre".

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la sentencia es un impedimento para que ningún "aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder".

Camacho, que ayer cumplió un año preso, está acusado por la fiscalía de Bolivia de haber sido el autor de forzar la renuncia de Morales en 2019.

El líder opositor, en esa época, presidía el comité cívico de Santa Cruz y pidió públicamente a Morales su dimisión, tras acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el Gobierno hasta 2025.

Camacho anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que la llevaría en la mano izquierda, y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.

El gobernador llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare, y días más tarde partiría hacia México. Áñez asumiría días después la Presidencia. (Télam)