Tribunal Constitucional de Perú deja en manos de juez la decisión de restablecer indulto a Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú, máximo órgano judicial del país, rechazó hoy un pedido de aclaración del Ministerio de Justicia y dejó abierta la posibilidad de una excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, afirmaron abogados.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió un indulto en favor de Fujimori, que generó fuerte polémica nacional e internacional.

En ese período, Fujimori estuvo libre por 10 meses, hasta que la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto en 2018 al considerar que le había sido otorgado sin los pasos correspondientes, y el expresidente volvió a la cárcel.

En 2022, el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus que presentó la defensa de Fujimori para que se le restituyera el indulto, pero intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró que los delitos por los que está preso no son excarcelables, ya que constituyen de lesa humanidad.

Ayer, el Tribunal Constitucional se reafirmó esa decisión del año pasado y devolvió al caso al tribunal de Ica, en el sur de Perú, donde los abogados habían radicado el habeas corpus.

Ahora, el juez original deberá decidir si aplica la decisión del Tribunal Constitucional, es decir, otorgarle la libertad a Fujimori, o si aplica la de la Corte IDH y que siga en prisión.

El ministro de Justicia peruano, Eduardo Arana, dijo a la radio Exitosa que es una decisión que "no ha sido objeto de evaluación" por parte de su despacho o "los órganos competentes", e indicó que desconoce en qué momento "se puede ejecutar", informó la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, ha recordado que la orden de la Corte IDH "es un mandato convencional, por lo que este indulto no podría ser ejecutado".

"Debemos evaluarlo en su momento conforme a la ley, no podemos pronunciarnos aún", dijo.

Por su parte, el abogado de Fujimori, Elio Riera, sostuvo que la resolución brindada por el máximo tribunal habilita la liberación de Fujimori, ya que "le está dando validez a una sentencia ya emitida con respecto a su encarcelación", y por eso podría salir del centro penitenciario en las próximas horas

En ese sentido, Fuerza Popular, el partido de la hija del expresidente, Keijo Fujimori, pidió que "se disponga la libertad" de su "líder histórico", al considerar que el Constitucional ha declarado "fundado un habeas corpus" que "restablece" la "vigencia del indulto humanitario".

"Respecto a la arbitraria resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos categóricos en señalar que esta no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y por el Tribunal Constitucional", dijo el partido en un comunicado.

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante su gobierno y se encuentra preso desde ese momento en un penal de Lima, la capital de Perú, en la que también están los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

Fujimori apeló a sus 85 años y a su estado de salud para exigir que pueda seguir cumpliendo la condena en su domicilio.

En su habeas corpus cuenta que empeoró desde que se le anuló el indulto y dijo que en 2021 tuvo un infarto que lo hizoe dependiente de una bomba de oxígeno gran parte del día.

Además de esta condena, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000. (Télam)