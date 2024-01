Tribunal de la ONU abordará la próxima semana la demanda por "genocidio" de Sudáfrica contra Israel

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció en las últimas horas que la próxima semana celebrará las primeras audiencias sobre la demanda por "genocidio" de Sudáfrica contra Israel por los ataques en la Franja de Gaza en el marco de la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

El tribunal de la ONU, con sede en La Haya, detalló que las audiencias tendrán lugar el 11 de enero, cuando Sudáfrica tiene el turno para presentar el caso, y el 12 de enero, momento de Israel para defender su posición, según reza un comunicado.

El director general del Ministerio de Exteriores sudafricano, Zane Dangor, aseguró que demostrará que "Israel tiene la intención de cometer un genocidio" en Gaza, al afirmar que la solicitud de su Gobierno ante la CIJ fue una "decisión cuidadosamente considerada y respaldada".

"No podemos ver cómo se desarrolla un genocidio y encontrar razones para no actuar", declaró, al indicar que tiene la obligación de garantizar que el derecho internacional se aplique en todos los Estados miembro de Naciones Unidas, según cita el portal de noticias local Eyewitness News.

Las autoridades sudafricanas presentaron la semana pasada una solicitud a la CIJ para aplicar medidas provisionales, argumentando que Israel "ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", y mostró su preocupación "por la difícil situación de los civiles atrapados en los actuales ataques" en el enclave, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el vocero gubernamental israelí Eylon Levy acusó el martes a Sudáfrica de "dar cobertura política y legal" a los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y desataron la ofensiva en Gaza.

"Israel condena enfáticamente la decisión de Sudáfrica de hacer de abogado del diablo y de convertirse en cómplice criminal de quienes cometieron la masacre del 7 de octubre”, dijo Levy en conferencia de prensa.

“El Estado de Israel comparecerá ante la CIJ para rechazar este libelo de sangre de Sudáfrica", agregó, informó el diario israelí Times of Israel.

Estados Unidos, en tanto, criticó ayer a Sudáfrica por su acusación.

"No creemos que sea un paso productivo", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

El conflicto se desencadenó tras el ataque de Hamas en Israel, que incluyo además el secuestro de unas 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos.

Más de 22.400 palestinos murieron desde entonces en Gaza en bombardeos israelíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas. (Télam)