Tribunal electoral de El Salvador confirma que el partido de Bukele dominará el Congreso

El partido Nuevas Ideas (NI) del reelecto presidente Nayib Bukele dominará el Congreso de El Salvador, al ganar 54 de 60 escaños en los comicios legislativos del 4 de febrero, que partidos opositores pidieron anular, confirmó el Tribunal Electoral.

"El partido Nuevas Ideas obtuvo 54 diputados y sus respectivos suplentes", dijo anoche en una cadena nacional de radio y televisión la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez.

Detrás del partido oficialista, que en la saliente legislatura también tiene mayoría con 56 escaños, se ubicaron los derechistas partidos Partido de Concertación Nacional (PCN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con dos diputados cada uno, informó la agencia de noticias AFP.

En tanto, los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Vamos obtuvieron cada uno un escaño en el Congreso que, luego de una reforma a la ley electoral, pasará de 84 diputados a tener 60 a partir del 1 de mayo próximo, cuando inicia funciones la nueva legislatura.

A su vez, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda, fundado en 1980, gobernó el país entre 2009 y 2019), que resultó segundo en la elección presidencial, no tendrá presencia en el Parlamento.

Nuevas Ideas controlaba el Congreso salvadoreño desde 2021 y el PCN y PDC fueron sus aliados.

Horas antes de que el TSE hiciera oficiales los resultados de la elección legislativa, tres partidos de oposición pidieron anularlos por supuestas "irregularidades".

"Venimos al Tribunal Supremo Electoral a pedir la nulidad de la elección legislativa y a pedir también que se repita dicha elección por las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía y todos los candidatos", dijo a la prensa la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Los partidos Arena y Nuestro Tiempo también apoyaron el pedido de anular esta votación.

"Todo el proceso de las elecciones legislativas ha estado plagado de irregularidades", por lo que "es necesario repetir las elecciones", afirmó el presidente de Arena, Carlos García Saade.

El TSE deberá decidir en los próximos días si acepta este pedido o lo desestima.

"Se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular", sostuvo Ortiz, que mencionó que "no hubo garantía en la cadena de custodia" de los paquetes con las papeletas con los resultados de la elección.

"Algunos paquetes parecía que habían sido abiertos y cualquiera pudo haber puesto o tomado papeletas de votación", sostuvo la diputada.

El presidente de Arena señaló además que "el sistema informático para el conteo de votos de la votación legislativa no funcionó" el día de las elecciones.

En un comunicado, el sábado, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se declaró "preocupada" por "la demora y falta de uniformidad en el escrutinio final".

Favorecido por su cruzada contra las pandillas, Bukele fue reelegido con un aplastante 84,65% de los votos en la contienda presidencial simultánea a la legislativa, según el escrutinio oficial e iniciará su próximo mandato de cinco años el 1 de junio.

En el nuevo Congreso, su partido tiene una super mayoría calificada o especial (45 votos), suficiente para tomar decisiones como mantener el régimen de excepción con el cual se sostiene la lucha contra las pandillas, cuestionado por diversos organismos de derechos humanos, que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. (Télam)