Tribunal español levanta la suspensión de las exhumaciones en el Valle de los Caídos

La Audiencia Nacional española acordó levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones que se llevan a cabo por parte de Patrimonio Nacional en el Valle de Cuelgamuros -antes denominado Valle de los Caídos- después de que la Abogacía del Estado explicó que la familiar de la persona que solicitó parar los trabajos no fue inhumada en la capilla, área de trabajo de los forenses.

Así lo confirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su cuenta de X (antes Twitter), donde celebró la decisión del Juzgado Central en lo Contencioso Administrativo número 11 e informó que ahora "se retoma la actividad de los forenses".

"La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia", añadió.

Ayer trascendió que la Abogacía del Estado había solicitado levantar la paralización de las exhumaciones porque los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, y cuya nieta impulsó el recurso que logró parar los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones, y, por tanto, "no puede verse afectada", informó la agencia de noticias Europa Press.

Respondía así a la decisión de la Audiencia Nacional que ordenó a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros.

Abogados Cristianos consideraba que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponían "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumentaba que "el derecho constitucional, la libertad religiosa, ampara el derecho a una digna sepultura".

Aseguraba que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa".

Denunciaba que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".

"Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señalaban.

El Valle de los Caídos, oficialmente denominado Valle de Cuelgamuros desde octubre de 2022, se encuentra en la sierra de Guadarrama, municipio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

Es la representación más icónica del franquismo, conformada por un conjunto monumental formado por una basílica católica, una abadía y una cruz de 150 metros de altura asentada sobre la cumbre de un risco que domina todo el valle, con la peculiaridad de que la basílica es subterránea en su totalidad.

El dictador español Francisco Franco ordenó su construcción en 1940 y que fuesen enterrados allí José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, y los caídos de la "Gloriosa Cruzada", basada en la idea de relacionar la guerra civil con las guerras medievales contra los infieles al cristianismo y da cuenta del respaldo que recibió el bando nacional por parte de la Iglesia Católica durante la guerra.

Poco antes de su inauguración en 1959 fueron llevados allí restos de soldados republicanos, por lo que finalmente quedaron enterrados 33.833 combatientes de ambos bandos de la guerra civil española.​ No hay separación por bandos, unos y otros están entremezclados, por lo cual es calificada como la "mayor fosa común de España".

