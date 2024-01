Tribunal Supremo habilita a ex primer ministro para que sea candidato en Pakistán

El Tribunal Supremo de Pakistán dispuso que los políticos condenados por "cargos morales" no pueden ser inhabilitados de por vida, por lo que el ex primer ministro Nawaz Sharif podrá finalmente presentarse a las elecciones de febrero.

Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados pusieron fin a la inhabilitación de por vida recogida en el artículo 62 de la Constitución y que señala que los miembros del Parlamento deben ser "honestos y justos" en el desempeño de sus funciones.

Sharif fue precisamente inhabilitado en el pasado por socavar este artículo en el marco del caso de corrupción de los llamados Papeles de Panamá.

En este sentido, el tribunal señaló que la interpretación de ese artículo -que conlleva la inhabilitación vitalicia de un político- "va en contra del principio de interpretación de buena fe" que recoge la propia Carta Magna y "limita el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en procesos electorales", según informó el diario paquistaní Dawn.

Sharif, que gobernó tres veces Pakistán en el pasado, fue destituido en 2017 por el Tribunal Supremo del país y condenado un año después.

La legislación de Pakistán prohíbe que un convicto se presente a las elecciones generales, si bien a principios de este año se introdujeron una serie de enmiendas a la Ley Electoral que limitan la inhabilitación de los diputados a cinco años con efecto retroactivo.

No obstante, el Supremo había mantenido su inhabilitación en relación con el caso de los Papeles de Panamá y, en una sentencia, falló que su inhabilitación era vitalicia dada la falta de "honestidad y confianza" del político.

Posteriormente, la corte estableció un tribunal especial para determinar si estos aspirantes descalificados en el pasado podían volver a presentarse como candidatos a un proceso electoral a la luz de las enmiendas sobre este asunto aprobadas tras su inhabilitación. (Télam)