Tropas israelíes matan a tres miembros de Hamas en operativo comando en un hospital de Cisjordania

Soldados israelíes disfrazados de mujeres y médicos irrumpieron hoy en un hospital de Cisjordania y mataron a tiros a tres milicianos de Hamas, en una audaz operación en medio de persistentes combates entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja de Gaza.

La incursión en el hospital de la ciudad de Jenín evidenció una vez más cómo la violencia se ha extendido a los territorios palestinos de Cisjordania desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques cometidos por Hamas en el sur israelí en octubre pasado.

El Ministerio de Salud del Gobierno autónomo palestino reconocido por la comunidad internacional, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dijo que las fuerzas israelíes abrieron fuego dentro de las salas del Hospital Ibn Sina de Jenín, en el norte de Cisjordania.

El ministerio, que dijo que el raid dejó tres palestinos muertos, condenó la incursión y pidió a la comunidad internacional que presione al Ejército de Israel para que detenga tales operaciones en los hospitales.

Un portavoz del hospital dijo que no hubo intercambio de disparos.

Cisjordania, que está separada de la Franja de Gaza por el territorio israelí, está ocupada y colonizada por Israel desde 1967, y los palestinos la reclaman para fundar un Estado independiente con capital en Jerusalén este, que también está bajo ocupación israelí.

El Ejército israelí dijo que los milicianos palestinos blancos del operativo estaban utilizando el hospital como escondite, aunque no mostró pruebas.

En un comunicado, agregó que uno de los objetivos del ataque había transferido armas y municiones a otros para un ataque planeado, supuestamente inspirado en el cometido por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre pasado.

El movimiento islamista palestino dijo que los tres hombres muertos en Jenín eran miembros suyos y calificó el operativo israelí de "asesinato cobarde".

Imágenes de cámaras de seguridad del hospital mostraron a alrededor de una decena de personas -los soldados israelíes, la mayoría de ellos armados-, vestidas como mujeres con velos musulmanes o personal del hospital con batas azules o blancas.

En las imágenes, que circularon en redes sociales, se ve que uno de los soldados, vestido de médico y con mascarilla, lleva un rifle en un brazo y una silla de ruedas plegada en el otro.

También se ve a otros soldados cachear a un hombre que estaba arrodillado contra una pared, con los brazos en alto.

El operativo coincidió con nuevos combates en la Franja de Gaza, pese a afirmaciones de avances en negociaciones internacionales en curso para tratar de acordar un alto el fuego.

Israel lanzó su ofensiva luego del ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que cientos de sus milicianos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos, en el sur de Israel tras infiltrarse desde Gaza.

Más de 26.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron desde entonces en bombardeo israelíes y combates en Gaza, y más de 65.000 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud local.

El conflicto también arrasó vastas zonas del pequeño enclave costero, obligó a abandonar sus casas al 85% de los 2,3 millones de habitantes y dejó a una cuarta parte al borde la hambruna.

La crisis humanitaria pronto podría exacerbarse, advirtió la ONU, después de que varios países congelaron los fondos para el organismo de Naciones Unidas que da ayuda a los palestinos de Gaza tras acusaciones israelíes de que una docena de los miles de palestinos que emplea participaron del ataque del 7 de octubre.

La ofensiva israelí, luego de haber arrasado gran parte del norte de Gaza, se centra actualmente en la sureña Khan Yunis, la segunda mayor ciudad de la región, donde hubo combates y ataques contra sus tres hospitales.

Desde el 7 de octubre, más de 380 palestinos murieron en Cisjordania en operativos del Ejército israelí o ataques de colonos israelíes, según la ANP.

El Ejército israelí dice haber arrestado desde entonces a casi 3.000 palestinos en Cisjordania.

En un comunicado, el Ejército dijo que uno de los palestinos muertos en la redada en el hospital de Jenín estaba planeando un ataque inminente. Los otros dos hombres, que eran hermanos, estaban escondidos en el hospital e involucrados en ataques, agregó la nota.

En Gaza, en tanto, el Ejército dijo hoy haber tomado por asalto la oficina en Khan Yunis del líder de Hamas en el territorio, Yahya Sinwar, y atacado emplazamientos militares, incluyendo una instalación de fabricación de cohetes.

Sinwar nació en Khan Yunis. Gaza estuvo ocupada por Israel hasta 2005, y los palestinos también la reclaman para su futuro Estado independiente.

En tanto, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo hoy que el grupo recibió y tenía bajo estudio una propuesta de acuerdo con Israel que podría conducir a una tregua en los combates y a la liberación de los rehenes que aún siguen en Gaza.

Haniyeh dijo que la prioridad era la "retirada total" de las fuerzas israelíes de Gaza, algo a lo que Israel se opone, y que cualquier acuerdo debería conducir a un alto el fuego a largo plazo.

El plan forma parte de una propuesta de Egipto, Qatar y Estados Unidos a Israel y Hamas, y aunque sus términos no fueron hechos públicos, medios de esos países afirman que contempla una tregua de dos meses, no un alto el fuego completo como reclama Hamas.

Haniyeh dijo que dirigentes de Hamas fueron invitados a Egipto para continuar las conversaciones, luego de que los jefes de la inteligencia de Estados Unidos, Egipto e Israel la discutieran el domingo pasado en París con el primer ministro de Qatar.

Israel dijo que esas conversaciones en la capital de Francia fueron constructivas pero que aún quedaban “lagunas significativas” en cualquier posible acuerdo.

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo ayer en una conferencia en Washington que los mediadores habían logrado "buenos avances" y acordado una propuesta marco. (Télam)