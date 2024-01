Trump afirmó que el presidente de Estados Unidos debería gozar de una "inmunidad total"

El expresidente Donald Trump, que enfrenta cuatro juicios penales, afirmó hoy que el jefe de Estado de Estados Unidos debería gozar de una "inmunidad total" contra un procesamiento penal, incluso si sus acciones "cruzan la línea" roja.

En una publicación subida a su red Truth Social. Trump argumentó que como presidente tenía inmunidad total ante cualquier procesamiento e instó a la Corte Suprema a fallar en su favor.

"Incluso los hechos que 'cruzan la línea' deben recaer bajo inmunidad total, o serán años de trauma tratando de determinar el bien del mal", escribió Trump, según consignó la agencia de noticias AFP.

Y es que el favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre se enfrenta a cuatro juicios penales, entre ellos el vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020, que había ganado el demócrata y actual presidente Joe Biden.

En este juicio, que comenzará el 4 de marzo, se lo acusa de conspiración para engañar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, mientras que en otro que se le sigue en Georgia es acusado de intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020.

En Miami, Florida, un tribunal federal acusó al exmandatario de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado cajas llenas de documentos oficiales confidenciales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.

Y en Nueva York, un tribunal lo inculpó por fraude fiscal en relación con pagos no declarados para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016.

Trump sugirió que los presidentes estadounidenses necesitan inmunidad para poder tomar decisiones difíciles.

El republicano comparó la situación con la de las fuerzas de seguridad y dijo que no se les puede impedir seguir con su trabajo por culpa de algún "policía corrupto" o "manzana podrida".

Un tribunal federal de apelaciones de Washington examina actualmente un recurso del magnate, que viene pidiendo inmunidad en el procesamiento por su presunto papel en el intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020.

Si los magistrados rechazan la apelación de Trump, como anticipan la mayoría de los expertos legales, es probable que el caso llegue ante la Corte Suprema. (Télam)