Trump asistió por segundo día al juicio en su contra por difamación en medio de las primarias

El expresidente estadounidense Donald Trump hizo un alto en su campaña para las primarias del Partido Republicano para asistir nuevamente hoy a los juzgados de Manhattan, en Nueva York, al segundo juicio en su contra por difamación ante las acusaciones de la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por una agresión sexual ocurrida en los 90.

"Estoy aquí porque Donald Trump me agredió y cuando escribí sobre ello él mintió y empañó mi reputación", dijo la escritora y experiodista de 80 años al jurado, según la prensa judicial que asiste al juicio, detalló la agencia de noticias AFP.

"Quiero recuperar mi reputación", dijo, ante el expresidente de 77 años, que se encuentra en plena campaña electoral para las presidenciales de noviembre, y que acaba de ganar el lunes las primarias republicanas en el estado de Iowa.

Aunque no está obligado a asistir a este juicio civil, Trump decidió hacerlo.

Anoche, tras participar en un mitin en el estado de New Hampshire, segunda cita de las primarias del próximo 23 de enero, y en medio de la nieve y temperaturas gélidas, el magnate republicano regresó a Nueva York para asistir al interrogatorio de Carroll en el segundo día del juicio.

"Quiero asistir a todos mis juicios", expresó Trump la semana pasada cuando concurrió al final de otro juicio por malversación fiscal también en un tribunal de Manhattan, en el que también están acusados dos de sus hijos y la empresa familiar.

Este juicio circunscribe a la compensación económica que Trump deberá pagar a Carroll por llamarla "chiflada" y por asegurar que sus afirmaciones sobre la agresión sexual que sufrió en los 90 eran "falsas".

La justicia lo halló culpable en 2023 por la agresión sexual contra la escritora y columnista de la revista Elle en unos grandes almacenes de lujo, algo que él niega.

El jurado también determinó que Trump difamó a Carroll en una publicación de octubre de 2022 en su red social Truth Social, en la que calificó las acusaciones como una "estafa".

Es por ello que un tribunal estableció en mayo del año pasado que Trump debía pagar 5 millones de dólares de indemnización a Carroll, por abuso y por haberla difamado, un veredicto que la defensa del exmandatario apeló.

Ahora el nuevo juicio que Trump enfrenta por difamación se centra en unas declaraciones que hizo el republicano de 77 años en junio de 2019, después de que Carroll decidiera hacer pública su denuncia en un artículo en una revista.

En aquel momento, el entonces presidente aseguró que Carroll "no era su tipo" y que se había inventado toda la historia para "vender su nuevo libro".

A diferencia de entonces, el juez Lewis Kaplan determinó que Carroll no tiene que demostrar que hubo agresión sexual de nuevo, dada la decisión del jurado en mayo.

