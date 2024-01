Trump busca la nominación republicana en New Hampshire frente a su única adversaria Haley

El expresidente estadounidense Donald Trump busca hoy, en el estado de New Hampshire, una nueva victoria en la interna presidencial del Partido Republicano, que le allane el camino para ser otra vez candidato a la Casa Blanca y volver enfrentar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones generales de noviembre próximo.

Trump llega a la primaria de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, luego de haber ganado este mes el caucus del estado de Iowa, la primera cita del calendario de internas republicanas, y con amplia ventaja en los sondeos sobre la única rival que le queda, la exgobernadora y exembajadora ante la ONU Nikki Haley.

"Ahora quedan dos personas, y creo que una se irá probablemente mañana", afirmó Trump, de 77 años, anoche en un acto en New Hampshire, en alusión a Haley, exgobernadora de Carolina del Sur.

La gran incógnita que se plantea es cuánto pueda traccionar Haley en ese estado, al que apostó fuerte a lo largo de toda su campaña, o si sorprenderá con una victoria que la mantenga en carrera.

Hasta ahora, todos los candidatos que obtuvieron la nominación presidencial republicana lo hicieron luego de ganar las internas de los dos primeros estados en los que se vota históricamente, Iowa y New Hampshire.

Haley, de 52 años, había quedado tercera en las primarias de Iowa, por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se bajó el domingo pasado de la carrera y brindó su apoyo a Trump.

A pesar de enfrentar varios juicios civiles y cuatro causas penales, incluido uno por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó Biden, Trump se mantiene a la cabeza en la mayoría de las encuestas de intención de voto en New Hampshire, con un 52% frente al 34% de Haley, según el diario The Washington Post.

Trump viajó desde Nueva York, donde debía comparecer en un juicio por difamación -que fue aplazado por un posible caso de coronavirus de un miembro del jurado-, a New Hampshire, donde participó de un mitin.

"Mañana vamos a ganar New Hampshire y luego vamos a derrotar al canalla Joe Biden y vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez", dijo entre aplausos de seguidores enardecidos en la ciudad de Laconia.

Los exprecandidatos presidenciales republicanos Vivek Ramaswamy, Doug Burgum y Tim Scott subieron al estrado para pedir el voto para él en las primarias y en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Últimamente, Trump ha redoblado sus ataques contra la que fuera su embajadora ante la ONU, calificándola de "no suficientemente inteligente" y de "globalista".

Haley también arremetió contra Trump, al poner en entredicho su capacidad mental por haberla confundido con la veterana dirigente demócrata Nancy Pelosi.

"Sencillamente, no está al mismo nivel que en 2016. Creo que estamos viendo algo de ese declive. Pero más que eso, lo que diré se centra en el hecho de que, sin importar de qué se trate, el caos lo persigue", dijo a la cadena CBS.

Haley busca apoyo en la alta proporción de independientes de New Hampshire -a quienes se les permite votar en las primarias de ambos partidos y normalmente optan por candidatos más moderados- para oponer lo que algunos analistas han descrito como su "última resistencia", pero el esfuerzo se presenta cuesta arriba.

"Grandes encuestas en New Hampshire. 'Cerebro de pajarito' está muy abajo, yo estoy muy arriba", escribió Trump en su plataforma Truth Social, usando su apodo para Haley.

Pero si Haley despunta, podría convertirse en una amenaza para el expresidente de cara a la primaria de Carolina del Sur, a finales de febrero.

New Hampshire asigna solo 22 de los 2.429 delegados que designarán oficialmente al candidato republicano en la Convención Nacional del partido en Milwaukee, estado de Wisconsin, en julio, pero es un indicador fiable a nivel nacional y se considera que marca la pauta para las siguientes primarias.

La votación del llamado "Supermartes" del 5 de marzo, con 874 delegados en juego en primarias y caucus en numerosos estados, puede hacer que un candidato alcance las tres cuartas partes del total requerido para la nominación.

La campaña de Trump apuesta a estar en condiciones de liquidar la carrera una semana después y que finalice en abril, es decir, casi con certeza antes de que comiencen los juicios penales al magnate republicano.

Los demócratas celebran sus propias primarias en New Hampshire el mismo día que los republicanos, pero Biden no figurará en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y el Partido Demócrata.

A pesar de ello, sus seguidores animan a escribir su nombre en la boleta y votar por él en vez de por el congresista de Minnesota Dean Phillips o la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson.

De todos modos, el resultado no afectará al proceso y la nominación de Biden se da por sentada. (Télam)