Trump estará en Fox, mientras sus rivales en la interna debaten en CNN

El expresidente y precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump estará en “una reunión en vivo” por el canal Fox News en el mismo momento en que sus adversarios internos debatirán por CNN, en el primer intercambio por las primarias presidenciales en el estado de Iowa.

"Fox News Channel presentará una reunión en vivo con el expresidente Donald Trump en Des Moines, Iowa, el 10 de enero", anunció el canal en un comunicado.

El presentador político jefe del Informe Especial, Bret Baier, y la editora ejecutiva y presentadora de The Story, Martha MacCallum, moderarán el debate con Trump, según el comunicado.

También otro candidato republicano a las primarias presidenciales, Vivek Ramaswamy, anunció hoy su idea de ausentarse del debate organizado por CNN el 10 de enero para participar en un programa en vivo en Des Moins.

Hasta ahora, Trump rechazó participar en los debates primarios del Partido Republicano, y señaló que sólo estaría abierto a asistir si las encuestas fueran reñidas, pero no es el caso.

La reunión de Fox “se centrará en los principales problemas que enfrentan los votantes antes del Caucus de Iowa”, dijo la cadena en su anuncio.

La aparición de Trump en Fox genera expectativa por sus duros ataques a la cadena en los últimos meses.

Entre otras cuestiones, el magnate acusó a Fox de tergiversar sus actos y declaraciones y de buscar favorecer a sus rivales republicanos.

Trump no participó en los dos primeros debates primarios del Partido Republicano, celebrados por Fox y Fox Business, respectivamente, justamente con el argumento de que lleva una gran ventaja en las encuestas y por su relación hostil con el medio.

Antes de Navidad, una encuesta del Des Moines Register daba a Trump una enorme ventaja de 51% con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo lugar con 19%, y Nikki Haley en tercer lugar con 16%. (Télam)