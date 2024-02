Trump ganó la interna republicana en Nevada

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump obtuvo la victoria en el caucus de Nevada, sumando más delegados en su camino hacia la nominación del Partido Republicano para las elecciones de este año.

La de ayer fue la segunda votación por las preferencias presidenciales en Nevada esta semana y el único contrincante que tuvo Trump fue Ryan Binkley, un político poco conocido, informaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.

El martes se llevaron a cabo unas primarias organizadas por el estado en las que la rival más poderosa que enfrenta a Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante la ONU Nikki Haley, quedó en segundo lugar en la boleta republicana, detrás de la opción "ninguno de los candidatos".

El Partido Republicano apela en los tribunales a una ley de 2021 que estipula la transición de Nevada de los caucus a las primarias, por lo que ambas prácticas coexisten de momento, si bien solo cuenta el resultado de los caucus.

La victoria en Nevada, el primero de los territorios del oeste en celebrar el caucus y uno de los llamados estados pendulares, sin inclinación clara por uno de los principales partidos, le asegura a Trump el voto de 26 delegados en la Convención Nacional Republicana que está programada para los días 15 y 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin.

Un total de 2.500 personas votarán en la convención en la que para ganar la nominación republicana, un candidato necesita obtener el voto de 1.215 delegados.

Según las previsiones, Trump podría reunir los apoyos necesarios ya en marzo.

Haley está muy por detrás de Trump en la carrera general por la nominación y va en camino de sufrir otra derrota en su estado natal de Carolina del Sur, a fines de este mes.

La exembajadora de la ONU insistió el miércoles en que no abandonaría su carrera. "Estoy en esto a largo plazo", dijo a sus seguidores en un evento de campaña en California, según The New York Times.

Trump dijo ayer que pensaba que la continuidad de su candidatura no era una buena idea, pero que no le molestaba. "No sé por qué continúa, pero que continúe", agregó. "Realmente no me importa". (Télam)