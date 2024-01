Trump llega a tribunal de Washington que analiza su pedido de inmunidad penal

Donald Trump llegó hoy a la corte federal de apelaciones de Washington que examina su petición de inmunidad penal como expresidente, cinco meses después de haberse declarado no culpable de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden.

El gran favorito de las primarias presidenciales republicanas, que arrancan el 15 de enero próximo en el estado de Iowa, llegó en una caravana de vehículos negros poco después de las 9 hora local (11 de Argentina), informan medios de comunicación locales.

En este caso judicial se lo acusa de haber intentado alterar los resultados de los comicios de 2020.

Trump quiere aplazar sus diversos procesos penales lo máximo posible y de poder ser hasta después de los comicios de noviembre, que se espera que sean una revancha entre él y Biden.

El pasado 1 de diciembre, la jueza Tanya Chutkan, que presidirá el proceso, rechazó su petición de inmunidad alegando que no existe ningún texto legal que proteja a un expresidente de un proceso penal.

Los abogados del magnate aducen que goza de "inmunidad absoluta" por haber sido presidente. Citan jurisprudencia de la Corte Suprema de los años 80 sobre las demandas civiles contra el exmandatario Richard Nixon.

También argumentan que no puede ser juzgado por haber intentado presuntamente alterar los resultados, debido a que fue absuelto sobre esto en un juicio político que llevó adelante el Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En su dictamen, la jueza Chutkan concluyó que el precedente de Nixon no se aplica a los procesos penales contra un expresidente y que el procedimiento de destitución no constituye un juicio penal, informó la agencia de noticias AFP.

"Los cuatro años de servicio como comandante en jefe no le otorgaron el derecho divino de los reyes a eludir la responsabilidad penal a la que están sujetos sus conciudadanos", afirmó.

Pero un recurso interpuesto por los abogados de Trump suspendió el procedimiento, lo que podría desbaratar el calendario del juicio, cuyo inicio está previsto para el 4 de marzo, según el fiscal especial Jack Smith, que investiga el caso.

Trump anunció ayer en su red Truth Social que tenía intención de asistir hoy a la vista del tribunal de apelación, aunque no estaba obligado a hacerlo.

"¡Lo mínimo a lo que tengo derecho es a la Inmunidad Presidencial sobre las Falsas Acusaciones de Biden!", señaló el republicano de 77 años.

"Si yo no obtengo Inmunidad, entonces Joe Biden el Canalla no obtiene Inmunidad", dijo Trump, quien afirma que su oponente demócrata de 81 años "está listo" para ser acusado.

Trump, que se declaró no culpable en este caso el 3 de agosto de 2023 en Washington, culpa de sus problemas judiciales al gobierno de Biden.

Los fiscales advierten de los peligros que supondría para las instituciones el reconocimiento de la inmunidad de Trump.

El fiscal Jack Smith había pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que tratara de forma acelerada la demanda de inmunidad, evitando el tribunal federal de apelaciones con el fin de mantener la fecha de marzo para el juicio.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora de 6-3, denegó la petición de Smith.

No es el único caso judicial contra Trump, a quien también se le acusa de injerencia electoral en Georgia y de presunta negligencia en la gestión de documentos ultrasecretos tras abandonar la Casa Blanca.

Además de los casos penales, es blanco de procesos civiles.

Él y sus dos hijos mayores están siendo juzgados en Nueva York, acusados de fraude empresarial, y el año pasado el expresidente fue declarado responsable de agresión sexual y difamación a una experiodista. (Télam)