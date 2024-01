Ucrania cifra en más de 25 los periodistas de su país retenidos por Rusia desde la guerra

Ucrania informó hoy que más de 25 periodistas y profesionales de los medios de comunicación de su país están bajo cautiverio ruso desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

La cifra fue facilitada por el presidente de una comisión sobre libertad de expresión del Parlamento de Ucrania, el diputado Yaroslav Yurchishin.

"No son combatientes, son periodistas que estaban haciendo su trabajo y, según las reglas de la guerra, en principio no deberían haber sido capturados", denunció.

"Entendemos lo incivilizado que es Rusia, que ha pisoteado todos los Derechos Humanos", criticó Yurchishin.

Agregó que la principal prioridad de esta comisión parlamentaria es establecer los cauces necesarios para poder devolver a estas personas a sus hogares, recogió la agencia local de noticias Ukrinform, citada por la española Europa Press.

Por ello, señaló la necesidad de implicar al "máximo" a la comunidad internacional en estos procesos y al mismo tiempo, junto a asociaciones de prensa, preparar una demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre los crímenes contra la libertad de expresión y contra periodistas cometidos por Rusia.

Yurchishin apuntó que "no es sólo Rusia quien obstaculiza el trabajo de los periodistas" y alertó sobre una caída de casi un 80% solo en 2022 de las investigaciones sobre crímenes contra los profesionales de los medios.

"Todo se puede explicar por la guerra, pero como país miembro de la Comunidad Europea, para el cual el valor de la libertad de expresión es principal, no deberíamos permitirlo", refirió.

En ese sentido, reportó que ya se contactaron con el Ministerio del Interior y se prevé hacerlo con Policía y la fiscalía general para tratar aquellos casos en los que se ha obstruido la labor de los periodistas. (Télam)