Ucrania critica la decisión del COI sobre atletas rusos y bielorruso: "Alienta a seguir la agresión"

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de admitir a deportistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral durante los Juegos Olímpicos 2024 es "errónea" y "alienta" a Rusia y a Bielorrusia a "continuar con su agresión armada", denunció hoy Ucrania.

"Los miembros del Consejo ejecutivo del COI que han tomado esta decisión asumen la responsabilidad de haber alentado a Rusia y Bielorrusia a continuar su agresión armada contra Ucrania", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"No hay ninguna duda de que el Kremlin utilizará a cada atleta ruso y bielorruso como un arma en su guerra de propaganda", añadió en un comunicado.

"Moscú no enarbolará banderas blancas y neutrales durante las competiciones, como sugiere el COI, sino que demostrará el triunfo de su capacidad para librarse de la responsabilidad del mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", continuó el texto citado por la agencia de noticias AFP.

Para Kiev, los deportistas, "en particular rusos", representan "a menudo a organizaciones asociadas a las fuerzas armadas de Rusia" y "algunos están en servicio activo en el ejército ruso".

"El COI prevé autorizar la participación en las pistas deportivas internacionales a deportistas que no solamente apoyan el asesinato de mujeres y niños ucranianos, sino que también están probablemente implicados de manera directa en esos crímenes", acusó la diplomacia ucraniana.

Poniendo fin a nueve meses de intriga, el COI autorizó ayer a los deportistas rusos y bielorrusos a participar bajo bandera neutral en los Juegos de París, pero bajo estrictas condiciones.

Sólo podrán participar los deportistas "individuales neutrales" que superen los procesos de clasificación, que no apoyen activamente la guerra en Ucrania y que no estén contratados por el ejército ni por las agencias nacionales de seguridad.

Once de ellos ya cumplen los criterios, ocho rusos y tres bielorrusos, precisó el COI, dejando entrever una delegación muy pequeña.

Estas condiciones de participación fueron denunciadas por Rusia, que las juzgó "discriminatorias" y en "contra los principios deportivos", en palabras del ministro de Deportes ruso Oleg Matytsine, citado por la agencia de prensa TASS.

Matytsine indicó, sin embargo, que los atletas rusos que hayan obtenido el derecho a participar en los Juegos Olímpicos-2024 "probablemente" lo hagan.

Por parte de Ucrania, unos sesenta deportistas están ya clasificados a los Juegos Olímpicos de París (26 de julio al 11 de agosto).

Sobre el tema también se pronunció hoy la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, quien hizo un llamamiento al COI para "examinar con mucha precisión" los antecedentes de los deportistas rusos, y excluir de los Juegos Olímpicos 2024 de París a aquellos que hayan apoyado la guerra contra Ucrania.

"El belicista (Vladimir) Putin no puede en ningún caso utilizar los Juegos Olímpicos de París para su propaganda. Que los equipos rusos sigan excluidos y que las banderas y símbolos estén prohibidos, es lo mínimo que podemos esperar del COI", señaló la funcionaria, citada en un comunicado.

En marzo de 2023, el COI recomendó a las federaciones internacionales la reintegración de deportistas rusos y bielorrusos, a título individual, bajo bandera neutral, con la condición de que no hubieran apoyado la guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022 contra Ucrania, y siempre que no estuvieran contratados por el ejército ni por las agencias nacionales de seguridad.

"Ahora le corresponde al COI y a las federaciones internacionales examinar con mucha precisión que los deportistas individuales rusos y bielorrusos sean excluidos si han apoyado de alguna manera la guerra de agresión rusa o si tienen alguna relación con el gobierno o ejército ruso", afirmó Faeser. (Télam)