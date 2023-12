Ucrania denuncia la intención de Rusia de extender la elección presidencial en regiones ocupadas

Ucrania denunció hoy que la decisión de Rusia de extender sus elecciones presidenciales de marzo a regiones ucranianas ocupadas por la invasión es "una violación de los principios y leyes internacionales", mientras que el oficialismo ruso ya comenzó a preparar la campaña de reelección de Vladimir Putin, quien ayer oficializó su candidatura.

"La celebración de elecciones rusas en territorios ucranianos viola flagrantemente la Constitución y la legislación de Ucrania, las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev.

"Un proceso electoral así, como el resto de medidas propagandísticas similares del pasado, será ilegal y nulo", añadió, en referencia a la intención del Kremlin de celebrar los comicios en la península de Crimea, anexada en 2014, como también en las provincias ucranianas ocupadas.parcialmente de Donetsk, Lugansk, Zaporizia y Jerson.

"La inclusión de los votos obtenidos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania pondrá en duda la legitimidad de todo el resultado de las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia", indicó la cancillería ucraniana.

"Instamos a la comunidad internacional a condenar enérgicamente la intención de Rusia de celebrar elecciones presidenciales en los territorios ucranianos capturados e imponer sanciones a quienes participen en su organización y conducta", agregó.

"También pedimos a los países extranjeros que no envíen a sus ciudadanos como observadores a estas pseudoelecciones. Quienes participen están sujetos a responsabilidad penal según la legislación ucraniana", alertó.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó que "cualquier elección en Rusia no tiene nada que ver con la democracia" y "solo sirve como herramienta para mantener al régimen ruso en el poder".

Esta declaración llega el día después de que Putin oficializara ayer que buscará la reelección en los comicios que se desarrollarán del 15 al 17 de marzo de 2024, al afirmar que no veía ninguna "otra opción" que la de ejercer un nuevo mandato hasta 2030, en medio de críticas de las potencias occidentales por su invasión a Ucrania y de denuncias internas por acallar a la oposición.

En ese marco, el partido Rusia Unida comenzó hoy los preparativos de la campaña para la reelección de su líder.

"Rusia Unida es el partido del presidente, lo fundó hace 22 años, estuvo en los orígenes de su creación y, obviamente, tomará la parte más activa en la campaña electoral", explicó el secretario del Consejo General de la fuerza, Andrei Turchak, en declaraciones a la agencia local TASS.

En la campaña colaborarán todas las fuerzas de la coalición oficialista, pero Rusia Unida llevará el mayor peso de la futura campaña y "proporcionará toda su infraestructura", afirmó el dirigente citado por la agencia de noticias Europa Press.

Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000 y ganó cuatro elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente, tras años de represión.

Su nueva candidatura es posible gracias a una cuestionada reforma constitucional tramitada en 2020.

Gracias a esta enmienda, Putin puede presentarse en 2024 y en caso de que gane podrá optar a la reelección en 2030, con lo que podría permanecer en el poder hasta 2036, cuando tenga 84 años. (Télam)