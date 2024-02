Ucrania retira tropas de Avdiivka para "salvar las vidas" de sus soldados ante el avance ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró hoy que la decisión de retirar a sus tropas de Avdiivka, una ciudad de la provincia oriental de Donetsk azotada desde hace meses por una feroz ofensiva de Rusia, se tomó para "salvar las vidas" de sus soldados.

La retirada de Avdiivka fue una "decisión correcta" para "salvar el mayor número posible de vidas", declaró el mandatario en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

"Para evitar verse rodeados, se decidió la retirada a otras líneas. Esto no significa que se retiraran unos kilómetros y Rusia capturara algo, no capturó nada", afirmó, citado por la agencia de noticias AFP.

La retirada de Avdiivka es la primera gran decisión militar del nuevo comandante en jefe de Kiev, Oleksander Sirski, nombrado el 8 de febrero.

"Teniendo en cuenta la situación operativa en torno a Avdiivka, para evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares, he decidido retirar nuestras unidades de la ciudad y pasar a la defensa en líneas más favorables", explicó Sirski en una publicación compartida en Facebook y recogida por la agencia de noticias Europa Press.

Agregó que los "soldados han cumplido con dignidad su deber militar, han hecho todo lo posible para destruir las mejores unidades militares rusas y han infringido pérdidas significativas al enemigo en términos de mano de obra y equipo".

Asimismo, precisó que las tropas ahora están tomando medidas para "estabilizar la situación y mantener" sus posiciones y aseguró que volverán a la zona.

Avdiivka, donde vivían unas 34.000 personas antes del inicio de la invasión rusa hace casi dos años, se había convertido en un símbolo de la resistencia de las fuerzas de Kiev.

Es, junto con la localidad de Kupiansk, el principal foco de los actuales combates.

En esa zona, Moscú cuenta con ventaja numérica y sigue incrementando sus esfuerzos en un momento en el que el Ejército ucraniano comenzó a experimentar escasez en ciertos tipos de municiones a la espera de la aprobación de nuevos fondos de ayuda por parte de Estados Unidos, donde el pulso político entre demócratas y republicanos en el Congreso mantiene bloqueado este paquete.

Por otro lado, tres personas murieron, incluyendo una niña, y otras cuatro fueron heridas en un bombardeo lanzado en Donetsk, un territorio del este ocupado por Rusia, informó una autoridad local nombrada por Moscú que responsabilizó a Kiev del ataque.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por el aumento de los ataques contra zonas civiles en los últimos tres meses, coincidiendo con los intensos combates en la línea del frente.

Ucrania atacó la localidad de Panteleimonivka, a menos de 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Donetsk, informó Dmitri Shevchenko, que ejerce como autoridad prorrusa en el municipio de Yasinuvata.

"Tres personas murieron, incluyendo una niña nacida en 2009, y cuatro fueron heridas, entre ellas una niña nacida en 2013, en el bombardeo", indicó Shevchenko.

Shevchenko publicó en redes sociales imágenes que muestran un edificio parcialmente destruido, con el tejado desprendido y escombros en las inmediaciones. (Télam)