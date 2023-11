Ucrania sospecha que Rusia está detrás del envenenamiento de la esposa del jefe de espías

Ucrania sospecha que Rusia organizó el envenenamiento de la esposa del jefe de inteligencia militar ucraniana (GUR), Kyrylo Budanov, indicó hoy un vocero de esta estructura, Andrei Yusov, lo que sugiere que Moscú tiene agente encubiertos en Ucrania.

"La principal hipótesis" es que Marianna Budanova ingirió el veneno en su comida, dijo Yusov, el vocero de la inteligencia militar ucraniana, a la agencia de noticias AFP.

Yusov sostuvo que se trató de un envenenamiento deliberado con metales pesados, "especialmente con mercurio y arsénico", que aparentemente Marianna Budanova ingirió en la comida y no por accidente.

"Estas sustancias no se utilizan de ninguna manera en la vida cotidiana ni en los asuntos militares. Su presencia puede indicar un intento intencionado de envenenar a una persona concreta", dijeron las fuentes de Kiev, según recogió la agencia de noticias Ansa.

Asimismo, Yusov recalcó que el objetivo del envenenamiento era Marianna Budanova y no su marido.

"Simplemente, es imposible alcanzar directamente al comandante (Budanov) de esta forma", consideró el portavoz.

Si bien aún no está claro cuándo ocurrió el presunto envenenamiento, la esposa de Budanov se quejó de malestar y fue ingresada en el hospital para realizarle pruebas.

La víctima fue hospitalizada "hace más de una semana", indicó el vocero, quien agregó que está recibiendo tratamiento y se está recuperando en el hospital.

Además de la esposa del jefe del GUR, Yusov reveló que también fueron envenenados varios funcionarios de la inteligencia militar ucraniana.

Budanov es una figura odiada por el Kremlin y es ampliamente considerado como un maestro de espías versátil y de gran éxito, responsable de una serie de operaciones especiales exitosas, algunas de ellas en lo profundo del territorio ruso, quien ha sobrevivido a múltiples intentos de asesinato.

Budanov, de 37 años, ha sido blanco de diez atentados fallidos contra su vida, incluido uno con coche bomba.

En abril, un tribunal ruso arrestó a Budanov in absentia por “cargos de terrorismo”.

Budanova, psicóloga y asistente del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, es la segunda esposa de Budanov. Vive con su marido en su cuartel general fortificado.

En agosto, Budanov dijo que estaba constantemente con su esposa por razones de seguridad.

Si se confirma el envenenamiento, representará una grave violación de la seguridad y el intento más sonado de asesinar a un miembro de la familia del liderazgo ucraniano desde la invasión rusa a gran escala del año pasado.

También sugiere que Moscú tiene activos encubiertos dentro de Ucrania.

Moscú ha culpado a los servicios secretos ucranianos por los asesinatos de un bloguero ruso pro-guerra y un periodista pro-guerra en suelo ruso. Kiev niega estar involucrado en esas muertes.

Budanov luchó contra Rusia de diversas formas durante casi una década: en 2014 participó en la “operación antiterrorista” de Ucrania en el este del país después de que el Kremlin llevara a cabo allí una toma encubierta parcialmente exitosa. Según los informes, fue herido tres veces, una de ellas de gravedad.

En 2020 fue nombrado subdirector de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania.

Poco después, el presidente Volodimir Zelenski lo nombró jefe del GUR, a cargo de una importante organización clandestina.

A principios de este año hubo rumores de que iba a ser nombrado ministro de Defensa. Si bien esto último no sucedió, en septiembre fue ascendido al rango de teniente general. (Télam)