Ucrania y Rusia se atacan con drones dirigidos a Moscú y a la ciudad ucraniana de Odesa

Nueve drones ucranianos que avanzaban hacia la región de Moscú fueron derribados hoy por sistemas de defensa aérea, informó el Gobierno ruso, mientras que Ucrania neutralizó decenas de drones rusos arrojados contra la sureña ciudad de Odesa.

El Ministerio de Defensa ruso denunció este ataque horas antes de que el presidente Vladimir Putin diera su primera conferencia de prensa anual desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, en febrero de 2022, ya que el año pasado canceló este tradicional evento.

"Se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con drones aéreos contra varios sitios en el territorio ruso", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Nueve drones fueron "destruidos o interceptados" en las regiones de Kaluga y de Moscú, agregó.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, indicó que uno de los drones fue derribado cerca de Naro-Fominsk, una ciudad ubicada unos 70 kilómetros al suroeste de la capital rusa.

"Según los datos preliminares, no hubo daños ni víctimas en el lugar donde cayeron los restos", afirmó Sobianin en Telegram, informó la agencia de noticias AFP.

Los territorios rusos fronterizos con Ucrania y las zonas cercanas a Moscú han sido objetivo de varios ataques con drones en los últimos meses.

Rusia, por su parte, bombardea frecuentemente las ciudades ucranianas y lanzó durante la noche un ataque con drones en Odesa, en el mar Negro, tras golpear Kiev con una andanada de misiles en la madrugada del miércoles, informaron autoridades.

Decenas de los drones lanzados contra la portuaria Odesa fueron interceptados, pero uno dejó 11 heridos.

"Se registró el lanzamiento de 42 vehículos aéreos no tripulados enemigos", afirmó la Fuerza Aérea ucranianas.

En un comunicado, precisó que fueron destruidos 41 de estos drones, desplegados desde territorio controlado por Rusia, incluida la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

La caída de restos de un dron dañó un edificio en Odesa, capital de la provincia del mismo nombre.

Once personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas, informó el gobernador de Odesa, Oleg Kiper.

"Los demonios rusos emprendieron la segunda noche consecutiva con un ataque contra Odesa", añadió.

Moscú ha atacado repetidamente las infraestructuras portuarias de Ucrania, incluida la ciudad de Odesa, desde que en julio se retiró de un acuerdo destinado a proteger las exportaciones de granos a través del mar Negro.

"Las infraestructuras portuarias de la región meridional son una de las prioridades del enemigo", aseguró la portavoz del ejército ucraniano Natalia Gumeniuk.

(Télam)