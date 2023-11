UE renovará la autorización del uso de glifosato por 10 años

La Comisión Europea anunció hoy que renovará la autorización del uso del glifosato en la Unión Europea (UE) por 10 años, después de que los países miembros del bloque no alcanzaran un acuerdo sobre este controvertido herbicida.

"La Comisión, en colaboración con los Estados miembros de la UE, procederá a renovar la aprobación del glifosato por un período de diez años, bajo reserva de algunas nuevas condiciones y restricciones", indicó el brazo ejecutivo de la UE en comunicado.

Se autorizó su renovación tras un informe elaborado por un regulador europeo que estimó que el nivel de riesgo no justifica la prohibición de la sustancia.

No obstante, la Comisión prevé algunas salvaguardias y prohíbe su uso para la desecación, es decir el proceso de eliminar la humedad de un cultivo antes de la cosecha, informó la agencia de noticias AFP.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó en 2015 como "cancerígeno probable" el glifosato, sustancia activa de varios herbicidas, entre ellos el famoso Roundup de Monsanto.

En cambio, en julio pasado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sostuvo que no identificó ningún "área de preocupación crítica" en humanos, animales y el medio ambiente que pueda impedir la autorización del herbicida, aunque admitió que dispone de pocos datos.

En un voto celebrado el mes pasado, los países de la UE no alcanzaron una mayoría para aprobar la renovación del herbicida.

Según fuentes diplomáticas, siete países, incluyendo Francia, Alemania e Italia se abstuvieron.

