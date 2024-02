Un alcalde chileno se suicidó tras ser detenido por conducir ebrio

El alcalde de una pequeña localidad del sur de Chile se suicidó luego de renunciar a su cargo por redes sociales tras chocar ebrio con su vehículo, informaron hoy fuentes de la Fiscalía.

"Cometí un error tremendo, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar", escribió Jorge Roa, el alcalde de 68 años del poblado de Florida, en Facebook.

Roa publicó el mensaje ayer, después de haber estado detenido por unas horas a raíz del accidente de tránsito que protagonizó cuando conducía bajo efecto del alcohol, dijo a una fuente de la Fiscalía, según la agencia de noticias AFP.

El alcalde chocó su vehículo contra una vivienda y la policía lo liberó debido a que no hubo víctimas ni daños mayores.

Roa fue encontrado hoy muerto en su hogar en Florida, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la región del BioBío, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, confirmó la Fiscalía.

El alcalde, de profesión maestro, llevaba 11 años en su cargo y era militante de la Democracia Cristiana.

En su carta pública agregó: "No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo".

Según su relato público, antes de chocar su auto estuvo "con varios amigos y amigas".

Tras el accidente, no huyó del lugar y se sometió a todos los controles policiales. (Télam)