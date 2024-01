Un ex alto cargo del petróleo de Azerbaiyán presidirá la COP29 de Bakú

Azerbaiyán nombró hoy a su ministro de Ecología y Recursos Naturales, Mujtar Babayev, exalto responsable de la compañía petrolera Socar, como presidente de la 29ª conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en noviembre en su capital, Bakú, en la costa del Mar Caspio.

Esta será la segunda vez, y consecutiva, que la cita más importante sobre el clima anual es presidida por un veterano de la industria petrolera, después de la COP28 de Dubái en diciembre pasado.

"Su Excelencia Mujtar Babayev fue nombrado presidente designado" de la COP29, informó a la agencia de noticias AFP Rashad Allahverdiyev, portavoz del Ministerio de Ecología azerbaiyano en un correo electrónico.

Babayev trabajó de 1994 a 2003 en el Departamento de Relaciones Económicas Exteriores de Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), la compañía petrolera y gasística nacional del país, antes de cambiar al Departamento de Marketing y Operaciones Económicas.

De 2007 a 2010 fue vicepresidente encargado de la ecología de la compañía petrolera y gasística, y desde 2019 es ministro de Ecología y Recursos Naturales.

El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28, eligieron a Sultán Al Jaber, director de la compañía nacional Adnoc, para presidir la conferencia de la ONU, que concluyó en Dubái con un histórico llamado a efectuar una "transición" de las energías fósiles.

Las conferencias sobre el clima de la ONU son en una de las mayores citas diplomáticas anuales a nivel planetario, más allá de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en septiembre en Nueva York.

En diciembre fueron más de 80.000 los delegados oficiales en Dubái, un récord.

En los dos primeros días de la COP28 acudieron decenas de jefes de Estado y de gobierno a Dubái para una cumbre del clima.

La presidencia de las COP asume oficialmente el día en que empieza la cita, es decir, en unos once meses.

Pero las complejas negociaciones climáticas, que implican a casi 200 países, exigen una alta coordinación entre la presidencia saliente y los anfitriones de la siguiente cita.

Después de la cita de Bakú le tocará a Brasil ocupar la presidencia de la COP30, que se celebrará en la ciudad norteña de Belén a finales de 2025.

"Trabajaremos con las presidencias de la COP29 y la COP30, así como con la ONU Clima, para concretar el éxito histórico y transformador de la COP28 y mantener el objetivo de 1,5 °C al alcance", escribió la presidencia de la COP28 en un mensaje en la red social X.

El objetivo oficial de la comunidad internacional es intentar que la temperatura media del planeta no aumente más allá de 1,5º C de aquí a mediados de siglo.

El Gobierno de Azerbaiyán también designó al viceministro de Asuntos Exteriores, Yalchin Rafiyev, como negociador jefe para la COP29.

Las COP se organizan cada año en una zona diferente, y los países anfitriones son designados por consenso por los países de la zona.

En 2023, los países asiáticos designaron a los Emiratos Árabes Unidos, y este año, después de meses de bloqueo, finalmente Azerbaiyán fue designado por los países de Europa del Este, que incluyen a Rusia. (Télam)