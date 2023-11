Un hombre hirió a cinco personas, entre ellos 3 niños, en pleno centro de Dublin

Un atacante solitario hirió hoy a cinco personas, entre ellos tres niños, en pleno centro de Dublín, capital de Irlanda, frente a una escuela primaria, antes de terminar herido y bloqueado por varios transeúntes, en un episodio sin pistas claras que es investigado intensamente.

Según los elementos iniciales de la pesquisa, un hombre agredió a varias personas a primera hora de la tarde, declaró en una conferencia de prensa Liam Geraghty, jefe de la policía local.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, anunció que se detuvo a un sospechoso que, según la Policía, se trata de un hombre de unos 50 años que fue hospitalizado.

"Los hechos de este caso están siendo aclarados. Los servicios de emergencia reaccionaron muy rápidamente y llegaron en minutos", expresó Varadkar en rueda de prensa.

Las víctimas son un hombre, una mujer y tres niños.

De acuerdo con el parte policial, una niña de cinco años y la mujer, de unos 30, están "gravemente" heridas. Un niño de cinco años pudo salir de alta del hospital.

Se estableció un cordón de seguridad alrededor del lugar, en el centro de la capital.

Todo ocurrió a primera hora de la tarde, tras finalizar las clases, en el momento de salir de la escuela, la Gaelscoil Choláiste Mhuire, en la céntrica plaza Parnell.

Según el relato de quienes presenciaron la agresión, el hombre, de unos 50 años, armado con un cuchillo, fue el primero en atacar a la mujer, "una profesora de poco más de 30 años", de acuerdo con las descripciones recogidas por medios de comunicación.

Luego embistió contra tres niños hasta que fue rodeado y bloqueado incluso antes de la llegada de los agentes que, a los pocos minutos, lo detuvieron, tal como declaró a la emisora pública Rte una testigo ocular.

La policía no busca a "nadie más", subrayó Geraghty, destacando que los investigadores descartan cualquier motivo "terrorista" a la luz de los primeros elementos de la investigación.

"Parece ser un ataque aislado y debemos determinar sus razones", dijo, al referirse al uso de un cuchillo.

"Sin embargo, no podemos proporcionar más información sobre la naturaleza de las lesiones", añadió.

Las cinco víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona de la capital.

Mientras tanto, en las redes sociales ya circulan versiones de que el atacante es un argelino que en el pasado había sido investigado por la policía.

Hacia la noche, enfrentamientos imputados a la ultraderecha sacudieron Dublín tras el incidente, que derivaron de una concentración en la que cientos de participantes portaban pancartas que rezaban "Irish Lives Matter" (Las vidas de los irlandeses importan) y banderas nacionales.

El acto aconteció en un barrio en el que vive mucha población inmigrante, según reportes de las agencias de noticias AFP y ANSA.

Un auto de la policía fue incendiado y las fuerzas de seguridad fueron blanco de proyectiles por parte de la multitud, que se mostró hostil hacia los "medios 'mainstream' (de tendencia mayoritaria)".

Un responsable de la Policía, el comisario Drew Harris, aludió a una "facción de ultras locos movidos por una ideología de extrema derecha".

"Los hechos todavía no están claros", aclaró, tras lo cual lamentó "los rumores e insinuaciones que se han propagado malintencionadamente".

En medio de la muchedumbre, algunos mencionaron el asesinato de una joven profesora cometido por un eslovaco que fue condenado recientemente a cadena perpetua.

Mary Lou McDonald, jefa del Sinn Féin, tercera fuerza en el Parlamento irlandés y exbrazo político del disuelto Ejército Republicano Irlandés (IRA), afirmó estar "horrorizada" por los hechos, e indicó haberse entrevistado con las autoridades del establecimiento educativo para brindarle su apoyo.

También expresó su "solidaridad" con las familias de las víctimas y elogió la rápida respuesta de la Policía.

En la isla el ataque produjo una suerte de shock en la sociedad.

Los canales de televisión locales y británicos recogían en la calle rumores de angustia e ira generalizados, acentuados por el hecho de que una escuela fue atacada.

(Télam)