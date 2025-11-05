Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escena ocurrió la tarde del martes, cuando Claudia Sheinbaum realizaba una caminata desde el Palacio Nacional hasta el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior. En medio del trayecto, la mandataria mexicana se mostró cercana con las personas que se acercaban a saludarla, tomarse fotos y estrechar su mano.

Sin embargo, entre la multitud, un hombre vestido con una camisa celeste y pantalón de jean se le acercó de forma intempestiva. Primero intentó besarla en los labios, y luego la rodeó con sus manos, tocándola en el cuerpo hasta la altura de los pechos. La reacción de Sheinbaum fue inmediata: le apartó la mano y se alejó del agresor.

En ese momento, intervino Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía, quien separó al individuo y permitió que la presidenta continuara su marcha.

La detención del agresor y las críticas por la falta de seguridad

El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó una fuerte ola de indignación y repudio. En las imágenes se observa que Sheinbaum no contaba con un equipo de seguridad visible, algo que despertó cuestionamientos sobre el protocolo de custodia presidencial.

Según informó El Universal, el hombre fue detenido minutos después del episodio por las fuerzas de seguridad locales. En tanto, desde distintos sectores se advirtió que el hecho podría haber sido consecuencia de una falla en el operativo de protección de la mandataria.

De acuerdo con el Código Penal Federal mexicano, la conducta del agresor se encuadra en el delito de abuso sexual, previsto en el artículo 176, que establece penas de uno a seis años de prisión para quien, sin consentimiento, ejecute un acto sexual o toque inapropiadamente a otra persona.

Fuerte repudio y mensaje desde el gobierno mexicano

El caso provocó la reacción inmediata de funcionarias y referentes políticos. Entre ellas, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de la Mujer, expresó su condena a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Las violencias que vivimos las mujeres provienen de la normalización que tienen algunos hombres acerca de la irrupción a nuestro espacio personal y a nuestro cuerpo; son resultado de décadas de una visión machista”, sostuvo la funcionaria.

Además, advirtió que el acoso, hostigamiento, abuso y cualquier forma de violencia contra las mujeres no puede ser minimizada: “Debemos denunciarla y combatirla. Desde la Secretaría de las Mujeres trabajamos todos los días para erradicarla. Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, agregó.

Finalmente, Mora hizo un llamado a los varones a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia, subrayando que el respeto y la seguridad deben ser parte de la vida cotidiana de las mujeres mexicanas.