Un neonazi francés fue condenado a 9 años de prisión por amenazar con una matanza

Un joven neonazi francés fue condenado hoy a nueve años de cárcel por un tribunal de París por haber amenazado con cometer una matanza de índole racista, una pena incluso mucho más severa que la solicitada por la Fiscalía.

El tribunal explicó su decisión por la "radicalidad" y la "peligrosidad" del imputado, de 21 años, y estimó que cuando fue arrestado, "un proyecto de acción violenta podía ser ejecutado de forma inminente".

Ante el tribunal, aseguró que "nunca habría pasado a la acción" y que "no tenía ningún proyecto serio" de atentado.

La Fiscalía había pedido siete años de reclusión.

En el juicio, atribuyó la violencia de sus mensajes en Telegram al "efecto de grupo" que lo arrastraba a decir cosas "que no pensaba realmente".

"Quería hacerme el interesante", comentó.

"Más adelante, me gustaría hacer política, pero con un discurso más moderado, en el marco de la ley", agregó el condenado, que se define como un "patriota soberanista" y asegura "haber reflexionado" en el tiempo que lleva tras las rejas.

El representante de la Fiscalía recordó que Angel B. era un adepto de "la ideología de la órbita ultraderechista que trató de comprar un arma y expresaba la intención de cometer una acción violenta".

Y que ya preso se dibujó una sigla SS en el torso con un objeto metálico.

Uno de los abogados del acusado dijo que Angel B. es alguien "sin duda inquietante, pero totalmente inofensivo".

"Rechazado por todos, el joven quería ser visible como nazi, porque eso es lo que da más miedo a la sociedad, pero nunca pretendió llevar a cabo un proyecto criminal", aseguró.

Según los investigadores, el sospechoso comenzó a interesarse en el nazismo cuando tenía unos ocho años para "vengarse" de sus padres, que lo habían abandonado.

Por tal motivo, vivió en hogares de acogida y centros.

Fue detenido en junio de 2022 en el sur de Francia, después de que la policía detectara sus mensajes en redes sociales y mensajerías encriptadas.

Bajo el seudónimo HeinrichHimmler88, calificaba a los judíos de "raza impura que debe ser exterminada" e insultaba también a los negros y árabes.

En conversaciones interceptadas se refería a una "limpieza étnica" y a un "atentado en la calle".

Los investigadores establecieron que había intentado comprar un arma de forma ilícita, consignó la agencia de noticias AFP. (Télam)