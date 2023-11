Un petrolero vinculado a Israel fue apresado frente a las costas de Yemen

Un buque petrolero de una empresa vinculada a Israel fue abordado por hombres armados en el golfo de Adén, en el sur de Yemen, y apresado, afirmó hoy una fuente del gobierno de Estados Unidos, que de ese modo confirmó lo que había anunciado la empresa de seguridad marítima Ambrey, que señaló a los rebeldes hutíes de Yemen como posibles responsables.

"Parece que un número desconocido de individuos armados no identificados se apoderaron del buque Central Park en el golfo de Adén el 26 de noviembre", declaró el funcionario estadounidense no identificado, según la agencia de noticias AFP.

Horas antes, la firma Ambrey anunció el abordaje de un barco petrolero perteneciente a una empresa con sede en el Reino Unido y vinculada a Israel, frente a las costas de Yemen.

El Central Park fue abordado frente a la ciudad portuaria yemení de Adén. Un buque mercante que se encontraba en la zona indicó que fue "abordado por ocho personas, con uniforme militar, en dos embarcaciones", según Ambrey.

La empresa recordó que en Yemen, los rebeldes hutíes amenazaron con atacar el petrolero ayer si no se desviaba al puerto de Hodeida y que un buque de guerra de la coalición liderada por Estados Unidos en la zona interceptó el mensaje rebelde y pidió al Central Park que lo ignorara.

En tanto, el funcionario de Estados Unidos también aseguró que las fuerzas estadounidenses y de los otros países aliados "se encuentran en las inmediaciones y siguen de cerca la situación".

Los rebeldes hutíes forman parte de lo que llaman el "eje de la resistencia" contra Israel junto a grupos apoyados por Irán, como el Hezbollah libanés.

El grupo de milicias amenazó con atacar los barcos israelíes y de aliados de Israel que naveguen por el mar Rojo, en represalia por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas en Gaza.

El abordaje se produjo después de que un carguero perteneciente a un empresario israelí resultara dañado en un presunto ataque iraní con drones en el océano Índico el viernes, y una semana después de que los rebeldes hutíes de Yemen capturaran un carguero vinculado a Israel en el sur del mar Rojo.

El domingo pasado, los hutíes anunciaron el apresamiento en el mar Rojo de un carguero de propiedad israelí, fletado por un grupo japonés y con bandera de Bahamas.

La guerra fue desencadenada por el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en Gaza, donde murieron casi 15.000 personas, entre ellas 6.150 menores, según el movimiento islamista que gobierna Gaza.

El viernes entró en vigor una tregua de cuatro días acordada entre Hamas y el gobierno de Israel, con mediación de Qatar. (Télam)