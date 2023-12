Un tribunal federal rechazó la inmunidad presidencial de Trump en una demanda por difamación

Un tribunal federal de apelaciones dictó hoy que el expresidente estadounidense Donald Trump no gozará de inmunidad presidencial en el marco de una segunda demanda por difamación presentada por la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual.

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito estadounidense argumentó, en un fallo de 35 páginas, que el magnate no llegó a reclamar este tipo de defensa cuando Carroll interpuso la primera demanda a finales de 2019, consignó la agencia de noticias Europa Press.

"Nos complace que el tribunal reafirme el fallo del juez y podamos ahora seguir adelante con el juicio, programado para el mes que viene, el próximo 16 de enero", indicó la abogada de la escritora, Roberta Kaplan, en un comunicado recogido por la cadena CNN.

Esto se produce después de que el juez del distrito de Manhattan, Lewis Kaplan, rechazara en agosto desestimar el caso por la demanda que presentó Carroll y argumentara que el exmandatario no contaba con inmunidad presidencial cuando insultó a la periodista.

Carroll acusó a Trump de atraparla en el vestidor de una tienda de ropa de lujo de la ciudad de Nueva York en 1996, besarla a la fuerza y agredirla sexualmente mientras intentaba luchar contra él.

Trump niega que haya sucedido, incluso que se haya encontrado en la tienda. El líder republicano ha llamado a la escritora, entre otras cosas, una "chiflada" que inventó "una historia fraudulenta y falsa" para vender un libro de memorias y destruirlo políticamente.

Sin embargo, el jurado federal de Manhattan lo declaró culpable a Trump en mayo por este hecho. (Télam)