Una abuela murió de COVID y su empleada doméstica ordenó cremarla para adueñarse de su casa

La ocupación ocurrió en Madrid, en la casa de Pilar, una mujer de 75 años que un mes antes de morir había contratado a Rosa, una empleada doméstica peruana a quien había contratado por dos horas diarias para realizar las tareas del hogar hasta tanto se recuperara de la infección de coronavirus.

Días después del deceso, Rosa cambió la titularidad de los contratos de la vivienda con un supuesto poder que le había otorgado la anciana. "Estamos ante algo más que una 'okupa', ya que mi mamá no estaba enferma", aseguró Rosana, hija de Pilar.

Al tiempo que intentaba quedarse con la casa, la empleada de 33 años ordenó cremar el cadáver de la mujer sin contar con el consentimiento de sus hija que permaneció internada durante 30 días tras contagiarse COVID. "Me gustaría saber qué le pasó a mi madre. Yo tenía coronavirus en ese momento y estuve hospitalizada durante 30 días. Cuando nos enteramos de su muerte, ya había sido incinerada".

"Creo que mi madre no murió de forma natural y haremos todo lo posible para aclarar lo sucedido. El día anterior a su muerte, estaba bien y no sabemos lo que pasó realmente", aseguró a los medios españoles dejando en claro que la sospecha de un posible homicidio está latente.

Según ella, el día del fallecimiento la empleada doméstica apareció en la casa, pese a que tenía franco. "Ese día no tenía por qué ir, pero apareció y dijo que al entrar descubrió el cuerpo. Pero no llamó al 112 (teléfono de emergencias) ni hizo nada. Debería haber llamado a la familia, pero en lugar de eso llamó a la funeraria para tramitar la cremación. Mintió y dijo que mi madre no tenía hijos ".

Otro de los puntos que siembra dudas respecto a la muerte por causas naturales es un llamado telefónico de Rosa a una funeraria a la cual presentó una autorización junto a una copia del documento de la mujer. "Creemos que falsificó todo. No creo que mi madre pudiera firmar ese poder. Tampoco mi madre le dio las llaves de la casa cuando la contrató. No sabemos cómo tenía las llaves de la casa ni el motivo que provocó la muerte de mi madre".

Al ser consultados por Rosana, los vecinos aseguraron que a la dueña del departamento la habían visto dos días antes en perfecto estado de salud y que incluso había hecho las compras en una tienda cercana.

"La he ofrecido hasta 6.000 euros y la he ofrecido trabajo y un piso de alquiler y me contestó que si le daba 15.000 euros que igual se iba", reveló la hija que tras varias semanas de intentar resolver la situación por la vía del diálogo decidió ofrecerle dinero.

Finalmente, luego de recibir presiones por parte de una empresa especializada en desalojos, la empleada doméstica dejó la vivienda luego de presentar un escrito en el que aseguró que en el domicilio no faltaban pertenencias de la anciana y que renunciaba a la posesión del inmueble