Una delegación de Hamas viajará a Egipto para hablar sobre un alto el fuego

Una delegación del movimiento islamista palestino Hamas tiene previsto viajar mañana a El Cairo para compartir sus "observaciones" sobre un plan egipcio para un alto el fuego en la guerra con Israel en Gaza.

"Una delegación de alto nivel del buró político de Hamas (con sede en Qatar) viajará mañana viernes a El Cairo para entrevistarse con responsables egipcios y transmitirles la respuesta de las facciones palestinas, que incluye varias observaciones, a su plan", declaró un responsable de Hamas, que habló bajo condición de anonimato, informó la agencia de noticias AFP.

El plan en cuestión fue presentado la semana pasada a los dirigentes de Hamas y de la Yihad Islámica, que también participa en los combates contra el Ejército israelí en la Franja de Gaza, durante las visitas a El Cairo de los líderes de ambos movimientos.

Según fuentes próximas a Hamas, la última versión del plan egipcio en tres fases prevé treguas renovables, la liberación escalonada de decenas de rehenes en manos del grupo islamista a cambio de presos palestinos encarcelados en Israel y un alto el fuego que ponga fin a las hostilidades que estallaron el 7 de octubre tras el sangriento ataque del movimiento islamista en suelo israelí.

Según las mismas fuentes, el plan también aborda la creación de un Gobierno palestino de tecnócratas tras un diálogo en el que participen "todas las facciones palestinas", que se encargará de gobernar y reconstruir la Franja de Gaza tras la guerra.

En El Cairo, el jefe del Servicio de Comunicación del Estado, Diaa Rashwan, confirmó en un comunicado que Egipto había presentado "un proyecto marco destinado a reunir los puntos de vista de todas las partes implicadas con el objetivo de poner fin al derramamiento de sangre palestina, acabar con la agresión contra la Franja de Gaza y restablecer la paz y la seguridad en la región".

"Esta propuesta comprende tres etapas sucesivas e interconectadas que conducen a un alto el fuego", dijo Rashwan, quien agregó que se hará pública "en detalle" una vez que El Cairo haya recibido las reacciones de los distintos actores.

Sin embargo, el brazo armado de Hamas, las Brigadas de Ezzeldin al Qassam, remarcó hoy que no aceptará "ningún acuerdo" con las autoridades de Israel hasta que no se certifique un cese total de la "agresión" sobre la población palestina.

"No hay ningún acuerdo en la guerra ni ningún acuerdo de intercambio que podamos aceptar antes de que cese por completo la agresión contra nuestro pueblo", manifestó el vocero de las brigadas, Abu Obeida, durante un discurso recogido por la cadena Al Jazeera y replicado por la agencia de noticias Europa Press.

A su vez, aseguró que precisamente el elemento del que carecen las tropas israelíes es la "firmeza" que posee la población palestina y los milicianos de Hamas, y que es por esta razón que la campaña militar israelí en Gaza "falla".

El 7 de octubre "le dimos a la ocupación (israelí) el golpe del siglo y le dijimos al mundo que somos un pueblo que exige el derecho y la libertad en la vida", manifestó el portavoz de las brigadas y aseguró que Hamas lleva "décadas luchando" por el bien de los palestinos.

"Seguimos luchando y preparándonos porque sabemos que nos están quitando derechos", zanjó un Obeida que asegura que el mundo se divide entre quienes apoyan a Israel, "un criminal injusto"; y los que respaldan a la población palestina,"espectador indefenso".

Israel prometió desmantelar a Hamas para evitar que vuelva a lanzar ataques como los del 7 de octubre, cuando milicianos del grupo infiltrados desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240, incluyendo a una veintena de argentinos.

Al menos 21.320 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, murieron en bombardeos israelíes o combates en Gaza. (Télam)