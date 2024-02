Una operación en Rafah "se demorará un poco, pero ocurrirá", dijo Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que las negociaciones que se reanudaron en Doha para un cese el fuego con Hamas no evitarán una ofensiva israelí en Rafah, donde 1,4 millones de palestinos se refugian, a pesar de las advertencias de la ONU y los pedidos de Estados Unidos y otros de sus aliados de no dañar a civiles

"Si tenemos un acuerdo (de cese el fuego), se demorará un poco, pero ocurrirá", dijo el premier a la televisora estadounidense CBS, según la agencia de noticias AFP.

Asimismo, Netanyahu sostuvo que una operación militar en Rafah, la ciudad más sureña de Gaza, en la frontera con Egipto, donde buscó refugio más de la mitad de la población del territorio de 2,3 millones de habitantes, pondría a Israel a semanas de una "victoria total" sobre Hamas.

"Si no tenemos un acuerdo, lo haremos de todos modos; tiene que hacerse porque la victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está al alcance, no a una distancia de meses, sino de semanas, una vez que comencemos la operación", agregó.

Interrogado sobre las exigencias de Estados Unidos para proteger a los civiles en Rafah, Netanyahu dijo que sus jefes militares le presentarían hoy un "plan dual, un plan para evacuar y un plan para desmantelar los batallones remanentes" de Hamas.

Además, indicó que convocará al gabinete esta semana para “aprobar los planes operativos de acción en Rafah”, incluida la evacuación de civiles palestinos.

Una delegación de Israel estuvo en París el viernes para discutir un acuerdo sobre un nuevo cese del fuego y la liberación de secuestrados retenidos por Hamas en Gaza a cambio de prisioneros palestinos en poder de Israel.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo hoy a CNN que los diálogos en París llegaron a un "entendimiento" sobre un posible acuerdo.

"Representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se reunieron en París y llegaron a un entendimiento entre los cuatro sobre cuáles deberían ser los contornos básicos de un acuerdo sobre rehenes para un cese el fuego temporal", dijo Sullivan.

Las conversaciones se reanudaron en Doha, incluyendo representantes de Hamas.

Desde Israel, Netanyahu confirmó los contactos diplomáticos y dijo que quería alcanzar un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes.

"Estamos trabajando en eso, es lo que queremos, es lo quiero, porque queremos liberar a los rehenes que quedan", dijo el primer ministro.

Sin embargo, agregó que no podía asegurar que la tregua vaya a lograrse, ya que consideró "delirantes" los pedidos palestinos.

"Si Hamas baja sus pedidos delirantes y los aterriza, tendremos el progreso que todos queremos", indicó el líder del partido Likud.

Tras más de cuatro meses de hostilidades, la semana pasada se reanudaron intensos combates en partes del norte de la Franja de Gaza, el primer objetivo de la ofensiva, donde la magnitud de la destrucción es inmensa.

Cientos de palestinos abandonaron hoy sus hogares en zonas del norte de Gaza para dirigirse a otras partes del territorio gobernado por Hamas, informó la agencia de noticias AFP.

En el ataque del 7 de octubre, el grupo islamista palestino dejó unos 1.200 muertos y tomó unos 240 rehenes, 130 de los cuales siguen en Gaza, incluyendo 30 que se cree están muertos.

Al igual que en una tregua anterior de una semana de duración en noviembre, cuando se liberó a más de 100 rehenes y 240 prisioneros palestinos, Qatar, Egipto y Estados Unidos encabezan las negociaciones.

La presión internacional para un cese al fuego ha aumentado en las últimas semanas, a medida que el número de muertos por la ofensiva militar de Israel alcanzó los 29.692 y más de 69.800 heridos, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza. (Télam)