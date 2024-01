Unicef dice que bebés nacen en condiciones "inconcebibles" en Gaza, donde Israel continúa ofensiva

Unicef denunció hoy que miles de bebés nacen en condiciones "inconcebibles" en Gaza desde que estalló la guerra hace más de tres meses y que unos 135.000 menores de dos años están en "riesgo de desnutrición grave", mientras Israel continuó su ofensiva contra el movimiento islamista Hamas en el enclave palestino, donde hasta ahora murieron casi 25.000 personas.

"Convertirse en madre debería ser un momento de celebración. En Gaza, es un nuevo niño nacido en el infierno", afirmó la portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, Tess Ingram, a los periodistas en Ginebra por videoconferencia desde Omán, tras un reciente visita a la Franja de Gaza.

Según Ingram, casi 20.000 niños nacieron desde el 7 de octubre, cuando estalló el conflicto, lo que "significa que un bebé nace en esta horrible guerra cada 10 minutos".

"Las madres se enfrentan a desafíos inimaginables para acceder a una atención médica, nutrición, protección adecuadas antes, durante y después del parto", afirmó.

También denunció que las mujeres embarazadas, las que amamantan y los niños viven en "condiciones inhumanas, incluso en refugios improvisados, con una nutrición deficiente y agua insalubre".

"Esto pone a unos 135.000 niños menores de dos años en riesgo de desnutrición grave", declaró.

"La humanidad no puede permitir que esta versión distorsionada de la normalidad persista más tiempo. Las madres y los recién nacidos necesitan un alto el fuego humanitario", subrayó.

La ONU ya ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación humanitaria en Gaza, donde Israel lleva adelante una ofensiva contra Hamas tras los ataques de milicianos de ese grupo islamista del 7 de octubre, cuando asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena de argentinos.

Además, Israel mantiene desde el 9 de octubre un "asedio completo" al territorio palestino, impidiendo la entrada de agua, alimentos, medicamentos y combustible, salvo excepciones originadas en negociaciones o tareas de mediación de terceros países.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la "explosiva" situación sanitaria que se está creando, y reportó que en las últimas horas se detectaron 24 casos de hepatitis A, pero se espera que la cifra aumente, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Las condiciones de vida inhumanas permitirán que la hepatitis A se propague aún más y ponen de manifiesto lo explosivamente peligroso que es el entorno para la propagación de enfermedades", aseguró en la red social X.

Además, advirtió que la detección de las enfermedades es limitada debido a que no hay laboratorios funcionando en el enclave y el acceso limitado de ayuda médica impide una respuesta apropiada.

La ofensiva israelí en la Franja continuó esta madrugada principalmente en la zona de Khan Yunis, la ciudad más importante del sur del enclave palestino y donde se han concentrado los combates de las últimas horas, que dejaron casi 150 muertos.

Al menos 24.762 personas murieron en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, según el último balance del Ministerio de Salud gazatí.

Testigos citados por la agencia de noticias AFP informaron que esta madrugada hubo intensos tiroteos y bombardeos en Khan Yunis, donde Israel afirma que se esconden líderes de Hamas, que gobierna el enclave palestino desde 2007.

El Ejército israelí, por su parte, indicó que también se estaban produciendo combates y bombardeos en el norte del territorio, donde "las fuerzas aéreas y terrestres mataron a varios terroristas", entre ellos el número dos de la rama de propaganda de la Yihad Islámica, Uael Abu Fanuna.

Por otra parte, confirmó la muerte de Ori Gerby, un militar herido el 17 de octubre durante "combates en el sur de la Franja de Gaza", lo que eleva a cerca de 195 los soldados muertos en combate desde el inicio de la ofensiva.

A más de tres meses del inicio de la guerra, varios países intentan buscar una solución al conflicto y el presidente estadounidense, Joe Biden, habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la primera conversación entre ambos en casi un mes.

En ese contexto, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) invitaron para el lunes próximo a sus pares de Israel y de varios países árabes, incluida la Autoridad Nacional Palestina (ANP), para contactos "informales" sobre la situación en Medio Oriente.

"Los ministros harán también una reflexión sobre (…) un posible plan de paz y una conferencia de paz, así como la necesidad de pasos concretos para revivir la solución de dos Estados", apuntó el Consejo Europeo.

Por su parte, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, acusó hoy a Israel de financiar a Hamas en su intento por debilitar a la ANP, que gobierna en Cisjordania, y para impedir la creación de un Estado palestino.

"Creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz", dijo durante su discurso en la Universidad de Valladolid, donde fue nombrado Doctor Honoris Causa.

Borrell defendió así la creación de un Estado palestino junto a uno israelí como solución al conflicto, tal como han venido abogando Estados Unidos o la ONU, y a la que se opone el gobierno de Netanyahu.

El jefe de la diplomacia de la UE dijo hoy que Israel, en su afán por impedir la creación de un Estado palestino, "ha llegado a crear Hamas".

"Hamas ha sido financiado por el Gobierno de Israel para intentar debilitar a la Autoridad Palestina de (Al) Fatah", apuntó.

Netanyahu dijo ayer que le había transmitido a Estados Unidos su rechazo a la conformación de un Estado palestino porque consideró que "perjudica la seguridad de Israel".

El vocero de la Presidencia de la ANP, Nabil Abu Rudeina, advirtió que no habrá estabilidad en Medio Oriente mientras no haya reconocimiento de un Estado palestino.

"Sin el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital y con las fronteras de 1967 no habrá seguridad ni estabilidad en la región", expresó Rudeina, citado por la agencia de noticias palestina Wafa.

Además, dijo que las palabras de Netanyahu confirman que "este Gobierno (israelí) está decidido a empujar a la región entera al abismo", y culpó a las "agresivas políticas" israelíes por la grave situación de inestabilidad regional.

La comunidad internacional teme una conflagración regional, con cruces de disparos diarios con la milicia chiita Hezbollah en la frontera entre Israel y el Líbano, los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo y la intensificación de la respuesta estadounidense en Yemen.

Los hutíes aseguraron hoy que no atacarán los barcos comerciales de China y Rusia que transiten por esa vía, por donde pasa el 12% del comercio marítimo mundial, y reiteraron que su objetivo es que se detenga "la carnicería" que Israel "está perpetrando en la Franja de Gaza", al tiempo que reivindicaron su autoría en un nuevo ataque contra un buque comercial de Estados Unidos. (Télam)