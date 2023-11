Unicef: miles de niños de Gaza podrían morir por epidemias ante falta de agua y saneamiento

Decenas de miles de niños palestinos corren el riesgo de morir por "epidemias masivas" causadas por la falta de combustible y saneamiento de agua en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva israelí contra la agrupación islamista palestina Hamas, advirtió hoy la ONU.

El vocero del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder, dijo que los ataques israelíes han provocado una verdadera "tragedia" sanitaria para los 2,3 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza.

"Si no hay suficiente combustible, asistiremos al colapso de los servicios de saneamiento", dijo Elder a periodistas en la sede de Unicef en Ginebra, Suiza, sobre Gaza, donde Israel impide el ingreso de combustible por temor a que Hamas le dé un uso militar en medio de su ofensiva.

Unos 5.500 niños figuran entre unos 13.000 muertos en Gaza en bombardeos israelíes desde los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, y Elder dijo que muchos más, posiblemente decenas de miles, están en peligro.

"Si la situación humanitaria, incluido el acceso al agua potable, no mejora pronto, veremos un aumento trágico del número de niños que mueren en Gaza. Esto se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para miles o incluso decenas de miles de niños", declaró.

"Tenemos una grave escasez de agua. Las heces cubren las zonas densamente pobladas. Hay una escasez inaceptable de letrinas", prosiguió, informó la agencia de noticias AFP.

"Los niños se enfrentan a un grave riesgo de epidemia masiva", dijo.

El portavoz también señaló que era muy difícil practicar la higiene personal o incluso lavarse las manos en Gaza.

Por su parte, un vocero de la OMS, Christian Lindmeier, destacó que por el momento no había rastros de cólera en la Franja de Gaza, donde la bacteria causante de la enfermedad no estaba presente antes del estallido de la guerra.

En cambio, subrayó que la diarrea acuosa que sufren miles de personas muy disminuidas físicamente es igual de peligrosa.

Unas 1.200 personas, en su gran mayoría civiles, murieron en los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre. Unas 240 personas fueron tomadas como rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, y llevadas a Gaza, donde gobierna Hamas.

Elder llamó a Hamas a liberar a unos 30 chicos que figuran entre sus rehenes.

"Al menos 30 niños israelíes siguen siendo rehenes en algún lugar de este infierno. Deben ser liberados. Es aborrecible pensar en su miedo; el tormento que están soportando sus familias. Eso debe terminar", dijo.

El fin de semana, la directora de Unicef para Medio Oriente, Adele Khodr, llamó a Israel a parar de inmediato sus ataques tras denunciar la muerte de muchos niños por los bombardeos contra dos escuelas.

(Télam)