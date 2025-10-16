Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uruguay hizo historia al aprobar este miércoles la ley de eutanasia, también conocida como ley de Muerte Digna, tras una extensa sesión en la Cámara de Senadores que duró más de diez horas.

El proyecto fue impulsado por legisladores del Frente Amplio y contó con el apoyo de representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, logrando una mayoría suficiente para su aprobación.

La nueva normativa tiene como objetivo garantizar el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir, permitiendo la despenalización de la eutanasia para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que sufran enfermedades incurables, irreversibles o con padecimientos insoportables.

Según el texto de la ley, podrán acceder al derecho de eutanasia los ciudadanos uruguayos -naturales o legales- y los extranjeros con residencia habitual comprobada en el país.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley, y luego se conformará la Comisión Honoraria de Revisión, que será presidida por el Ministerio de Salud Pública. Este organismo estará integrado también por representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La comisión se encargará de supervisar los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia y deberá elaborar un informe anual dirigido tanto al Ministerio de Salud como a la Asamblea General.

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, sumándose a un grupo reducido de naciones que reconocen el derecho a una muerte digna.