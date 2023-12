Venezolanos apoyan en referendo crear una provincia en una zona disputada a Guyana

Más de 95% de los votantes que participaron en un referendo en Venezuela sobre el Esequibo, territorio que este país reclama a su vecina Guyana, respaldaron la propuesta de crear una provincia en esta zona rica en petróleo, informaron las autoridades electorales.

"Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro" y "el pueblo venezolano ha hablado alto y claro", celebró el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que buscará la reelección en 2024, frente a una multitud en la céntrica Plaza Bolívar de Caracas. "Ha sido una jornada maravillosa (…), una victoria abrumadora del 'Sí'", agregó esta madrugada Maduro tras el cierre de la consulta del domingo.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, reportó que 95,93% de los votantes apoyaron crear una provincia venezolana llamada "Guayana Esequiba" y dar la nacionalidad a sus habitantes.

Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, como en 1777 cuando era colonia de España.

Caracas apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta bases para una solución negociada, y anuló un laudo de 1899 que definió los límites actuales.

Guyana, en tanto, defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de Naciones Unidas.

El 'Sí' también ganó con porcentajes superiores a 95% en el resto de las cuatro preguntas, que contemplaban el rechazo al laudo de París y a la jurisdicción de la CIJ y el apoyo al acuerdo de Ginebra.

La quinta pregunta era para oponerse al uso de Guyana de las aguas marítimas del Esequibo, donde el gobierno guyanés y el gigante energético estadounidense ExxonMobil empezaron la explotación de vastos yacimientos petroleros descubiertos en 2015.

El referendo por el Esequibo, territorio de 160.000 km2 de 125.000 habitantes, en principio no tendría consecuencias concretas en el corto plazo.

Venezuela buscaba reforzar su centenario reclamo por la zona y ha negado que la iniciativa sea En un primer informe, la CNE reportó más de 10,5 millones de votos -de una población electoral de 20,7 millones- en medio de reportes de baja afluencia en los centros de votación.

La cifra generó polémica, pues la autoridad no dio porcentajes concretos de abstención, por lo que dirigentes opositores y algunos expertos interpretan el anuncio como una forma de maquillar una "débil" participación.

"Según Elvis Amoroso la participación de hoy (no se atrevió a decirlo) fue 2.110.864 electores. Eran cinco votos por elector (…). Maduro convirtió una oportunidad de hacer algo bien con todos los venezolanos en un estruendoso fracaso", cuestionó el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles en X.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que denunció el referendo como "una amenaza", dijo más temprano a los guyaneses que no tenían "nada que temer".

"Estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros", aseveró en una transmisión en Facebook.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, y otros altos funcionarios del gobierno como la vicepresidenta Delcy Rodríguez divulgaron un video en el que se ve a indígenas sustituyendo una bandera de Guyana en un poste con una bandera venezolana.

Los funcionarios aseguran que se trata de la misma izada el pasado 24 de noviembre por Ali en la Sierra de Pacaraima, en la zona en reclamación.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada de Guyana, brigadier Omar Khan, aseveró que el video sería "falso" y lo calificó de "propaganda de guerra", informó la agencia de noticias AFP.

La reivindicación de Venezuela se intensificó desde ExxonMobil descubriese en 2015 petróleo en aguas en disputa, que hoy día dejan a Guyana con reservas de crudo equiparables a las de Kuwait y con las mayores reservas per cápita del mundo.

Miles de guyaneses formaron ayer cadenas humanas, llamados "círculos de unión", para mostrar su apego a la región. Muchos llevaban camisetas con frases como "El Esequibo pertenece a Guyana" y agitaban banderas del país.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que reforzó militarmente la frontera, dijo ayer que esperaba "que el sentido común prevalezca" en la pugna.

(Télam)